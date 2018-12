No es una huelga, es una dieta

Salvador Sostres

Seguir Actualizado: 01/12/2018 12:27h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Jordi Sánchez y Jordi Turull han anunciado que inician una huelga de hambre. Aunque no han especificado en público su duración, tienen pensado hacerla durante 15 días.

Las huelgas de hambre son algo durísimo y muy serio. Bobby Sands murió en una de ellas. Las hagan terroristas, pacifistas o enamorados, hay que tratar estos asuntos con respeto. Por ello es preciso decir que quince días no es una huelga de hambre, es una dieta. Yo hice quince días de ayuno en la clínica Buchinger de Marbella, y no sólo no quería quejarme de nada sino que el ingreso me costó 3.000 euros.

Quince días sin comer es una puesta a punto para hincharse a turrón por Navidad sin mala conciencia.

Opiniones relacionadas ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC Con todos tus olivares

Con todos tus olivares ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC La inclusión financiera

La inclusión financiera ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC La Navidad populista de Ada Colau