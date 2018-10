Las mujeres del PP arropan a Escudero tras su rifirrafe con Rufián: «No somos palmeras ni floreros» La diputada asegura que se sintió humillada con el gesto de Rufián, que le guiñó el ojo, y denuncia el silencio de las diputadas del PSOE, Podemos y Ciudadanos

Las diputadas del PP han arropado este martes a Beatriz Escudero después de que el diputado de ERC Gabriel Rufián la llamase «palmera» y le guiñase un ojo durante la comparecencia de Francisco Álvarez-Cascos en la comisión de investigación sobre la presunta financiación irregular del PP. Escudero ha salido al escritorio de la Cámara Baja a denunciar la actitud del diputado independentista acompañada de sus compañeras en el grupo.

Allí ha afirmado que se sintió «humillada» con el comportamiento de Rufián: «Se han traspasado muchas líneas rojas. Se podría entender que esto entra dentro del debate, pero ninguna mujer, ni yo tampoco, somos ni una palmera ni un florero; y así es como yo me he sentido cuando me lo ha dicho», ha explicado la diputada.

También le ha afeado al diputado de ERC su gesto: «No se le contesta a una mujer ni a una profesional guiñando el ojo. Ni se nos contesta ni se nos contenta. Pedimos respeto. Guiñarme un ojo cuando estaba trabajando me ha humillado y ha humillado a todas las mujeres; es el ejemplo de cómo ese señor y otros muchos tratan a las mujeres», ha reiterado la diputada.

También ha cargado Escudero contra las diputadas del PSOE, Podemos y Ciudadanos presentes en la comisión por su «silencio», así como contra el presidente de la mesa, el diputado de Nueva Canarias Pedro Quevedo, que según la popular le ha negado el amparo. «Me he sentido despreciada y humillada y he pedido amparo al presidente de la comisión, y no me lo ha dado. He pedido amparo a mis compañeras, las diputadas de Podemos y del PSOE, y se han callado. La diputada de Podemos –Noelia Vera– me ha dicho "no me metas en estos líos". Me faltan el respeto y miran para otro lado».

Escudero se ha quejado del trato que a su juicio dan algunas parlamentarias a las diputadas del PP: «Esto no lo han hecho con otras mujeres cuando eran de Podemos o eran socialistas. ¿El hecho de ser deiputada del PP es de peor categoría? ¿Somos inferiores?», se ha preguntado. La diputada también ha anunciado que ha pedido amparo a la Mesa del Congreso de los Diputados, y ha insistido ebn que aunque Rufián retiró sus palabras en la comisión «a mí no me ha pedido disculpas». también ha agradecido los «mensajes de apoyo en las redes sociales» que le han llegado.