Monedero echa más leña al fuego: «Errejón es frío y calculador» Uno de los fundadores de Podemos aviva el conflicto interno de la formación morada tras la espantada del diputado

Una sorpresa mayúscula estallaba en el espectro político el jueves. El candidato para la presidencia de la Comunidad de Madrid y fundador de Podemos, Íñigo Errejón, dejaba plantado a Pablo Iglesias y anunciaba que concurriría a las autonómicas en la plataforma de Manuela Carmena, Más Madrid. Cuando faltan pocos meses para las elecciones, el plan del secretario general de la formación morada se quedaba bastante tocado.

Podemos se encontraba ante la tesitura de decidir si presentarse dentro de la lista de Errejón o lanzarse a la competición contra él. Pocas horas más tarde, a través de una carta a la militancia, Pablo Iglesias confirmó que Podemos concurrirá a los comicios autonómicos de Madrid junto a Izquierda Unida. Las voces críticas con Errejón no tardaron en salir. El secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, ha invitado a Íñigo Errejón a marcharse y renunciar a su escaño en el Congreso. En una entrevista concedida esta mañana a la Cadena Ser, Echenique ha sido claro: «Yo si fuera él dimitiría».

Y así ha llegado otra de las piezas clave a la hora de la fundación de Podemos como partido político. El que fuera uno de los fundadores, Juan Carlos Monedero, ha echado más leña al fuego a través del programa «La Frontera». Primero ha recordado la creación de esta fuerza. «El 15-M fue un punto de inflexión en la historia de España. Podemos nació de aquella experiencia y buena parte de nosotros nos curtimos en otra manera de hacer política en esas calles indignadas».

Monedero ha continuado analizando el 5º aniversario. «Hoy, ha dicho Pablo Iglesias que el quinto aniversario de Podemos es triste. Íñigo Errejón, en una decisión que ha generado mucha perplejidad, ha decidido empezar otro proyecto y con ello saltarse los estatutos de Podemos, las decisiones de la militancia las disposiciones de los órganos». Y ha seguido tirando a dar con fuerza: «Íñigo Errejón dice adiós y busca acomodo en el partido que ha fundado Manuela Carmena. Ha generado mucha perplejidad porque se lo ha comunicado a su secretario general del partido con el que se hizo diputado y por el que cobra un sueldo todos los meses apenas cinco minutos antes de que saliera en todos los medios de comunicación».

La rebelión que ha llevado a cabo Errejón es considerada por Monedero como una traición: «No lo ha consultado con sus órganos ni con las bases. Las cosas no se hacen así en ningún sitio, ni siquiera la lista Macron fue tan personalista. Nada duele más que el que tiene que cubrirte las espaldas no lo haya hecho porque está a otras tareas». A medida que avanzaba en su monólogo, Monedero ha sido más crítico con el candidato a la Comunidad de Madrid por Más Madrid. «Errejón es calculador, frío, listo y con un enorme sentido de la oportunidad. Igual no son buenos atributos para algunas cosas pero sí cuando se forma un partido», ha sentenciado.