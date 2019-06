Meritxell Budó se niega a responder a una pregunta en castellano La portavoz del Govern sostiene que solo responde en ese idioma cuestiones hechas previamente en catalán

La consejera de Presidencia y portavoz del Govern, Meritxell Budó, ha vuelto a protagonizar una polémica en la rueda de prensa posterior al Consejo Ejecutivo. Durante las preguntas sobre la situación política en Barcelona, Budó ha expresado su malestar porque se le haya hecho una pregunta en castellano que previamente no se le había formulado en el turno de preguntas en catalán, asegurando que la parte en castellano de su rueda de prensa solo era para repetir lo que hubiera abordado antes en catalán.

Budó ha defendido que la norma habitual era «preguntar aquello se ha hablado en catalán» previamente. Sin embargo, algunos periodistas no han dudado en contradecirla, recordándole que lo habitual es justo lo contrario, que en el turno en castellano se puedan hacer preguntas «originales» y no necesariamente repeticiones del catalán.

Pese al encontronazo con la prensa, ha terminado contestando a las preguntas formuladas. Así, la portavoz ha insistido en considerar que hay una «operación de Estado» para vetar que el candidato de ERC en Barcelona, Ernest Maragall, pueda ser alcalde, y ha responsabilizado a PSC y Cs como autores de esta estrategia.

También ha afirmado que los socialistas y el partido de Albert Rivera están maniobrando «para evitar que haya gobiernos independentistas», y ha considerado que Maragall debe poder ser alcalde, en otras cosas, por ser la lista más votada.

Este lunes, en una entrevista en «El Punt Avui», Budó afirmó que se tendría que dar una «respuesta de país» si finalmente es Ada Colau y no Maragall el próximo alcalde de Barcelona, y este martes no ha querido concretar a qué se refería, alegando que la rueda de prensa tras el Govern no era el espacio idóneo.

Budó ha argumentado que en esa entrevista habló como «dirigente» de una formación política, JxCat, y no como portavoz del Govern, por lo que no ha querido abordar este asunto de nuevo desde la sala de prensa de la Generalitat.

La portavoz del Ejecutivo catalán ha asegurado que nunca ha querido «poner en duda la legitimidad de ninguna formación política» para ser alcalde, pero ha argumentado que esto no es incompatible con alertar de esta operación de Estado que ella ve.

Pactos en Tarragona y Lleida

Preguntada por el pacto local en Lleida y Tarragona, donde ERC con toda probabilidad accederá a la Alcaldía con el apoyo de los comunes y, en el caso de Tarragona, sin ser la fuerza más votada, ha expresado su respeto por la «autonomía local».

Para Budó no es incompatible criticar que Colau lidere Barcelona con el apoyo de PSC y Cs, pese a no ser la fuerza más votada, y avalar que ERC sí pueda hacerlo en Tarragona con el mismo escenario, y ha alegado que en la capital catalana es un tema más sensible «por el liderazgo y el peso específico» que tiene Barcelona.

La portavoz del Govern ha explicado que, como «opinión personal», ella es partidaria de que gobierne siempre la lista más votada y que incluso es favorable a una reforma que instaure una segunda vuelta en las elecciones municipales entre las dos opciones más votadas en la primera votación.