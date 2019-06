El legado del «héroe del monopatín»: «Hizo algo extraordinario, pero no solo el día que murió» Joaquín Echeverría atiende a ABC el mismo día que se estrena un documental que homenajea a su hijo Ignacio, el joven asesinado hace dos años en un atentado yihadista en Londres

Seguir Enrique Delgado Sanz @Delsanz Madrid Actualizado: 02/06/2019 02:47h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Ya han pasado dos años desde que asesinaron a Ignacio Echeverría en Londres. «El héroe del monopatín», como se le llamó una vez que trascendió su historia, se enfrentó a los yihadistas con su «skate» para intentar salvar las vidas de otros aunque el precio fuera perder la suya. Después se sucedieron los homenajes y hasta la Reina Isabel II recibió a sus padres. El suceso lo conoce todo el mundo, pero detrás del «héroe del monopatín» había una persona de 39 años con una filosofía vital que puede servir de inspiración para muchos jóvenes. Justo lo que pretenden los autores del documental «El abogado», que se estrena hoy a sólo unos metros de las pistas donde él practicaba con su monopatín en Las Rozas (Madrid), y que rendirá un nuevo tributo a su figura.

«En este momento pienso que, si Ignacio hubiera tenido en vida uno solo de los homenajes que se le han hecho, hubiera sido inmensamente feliz». Son palabras de su padre, Joaquín Echeverría, quien confiesa a ABC que no dudó en participar en este documental en cuanto Antonio Alonso, el director del mismo, se lo pidió, apenas unos meses después de la muerte de su hijo. «Habla de Ignacio y lo contamos las personas que le conocíamos. Refleja bastante bien cómo era y no se recrea en la parte de su muerte. Me gusta mucho. Si hay personas que tienen ilusión, es una buena herramienta para ayudar», comenta Echeverría sobre el corto, en el que se muestra esa parte más desconocida del héroe del que todo el mundo ha oído hablar.

«Ignacio hizo algo extraordinario, pero no solo el día que murió. No era una persona con facilidad para que todo le saliera bien. Hizo un gran esfuerzo con sus estudios, para aprender idiomas... Era tímido y es difícil venderse bien siendo una persona tímida», describe su padre, que también está seguro de que la forma de ser de su hijo cambió la vida de otros tantos, también años antes de su muerte, entre ellos muchos de aquellos jóvenes con los que patinaba: «Él animaba a todo el mundo a estudiar. En el mundo del monopatín hay gente de todos los orígenes y hay gente que después ha tenido distintas oportunidades en la vida. Hay personas en ese mundo que no tenían una visión clara de futuro de cara a los estudios, por ejemplo, y creo que Ignacio les ayudó».

Lo confirma el director del filme. «Era como el padre del grupo», rememora Alonso, que se lanzó a hacer el documental después de haber conocido a Ignacio, años atrás, en las pistas de «skate» de Las Rozas. El director era entonces un adolescente y el «héroe del monopatín» todavía era sólo un señor con traje que se dejaba caer por allí para sorpresa del personal. «Cuando le vimos llegar con traje el primer día nos preguntamos que quién era este tío. No era habitual ver a un abogado en traje llegar a hacer “skate”», admite el director del cortometraje.

Inspiración para los jóvenes

El documental, además de contar con la intervención de su padre, se fundamenta en los testimonios de otras personas que conocieron muy bien a Ignacio. Es el caso de su hermana Isabel, Rafael Duarte -uno de sus jefes- o varios amigos, como Guillermo González-Arnau, Kaleb Herrera o Juan Mazarredo. «Queríamos que la historia la contaran los protagonistas. Que hablaran de Ignacio, de cómo se desarrolló su personalidad y su proceso de crecimiento personal hasta que llegó aquel momento», subraya el director del documental.

«Que se hable de Ignacio, de su forma de ser y de lo que hizo tanto en vida como en muerte es algo que puede ser una referencia buena para gente joven y para los niños», estima Echevarría, conocedor, entre otras, de la faceta religiosa de su hijo. «Sé que era una persona muy devota, para él la religión era muy importante, supongo que estaría feliz al pensar que llegó al cielo antes de lo previsto. Creo que Ignacio puede ser un ejemplo de buena conducta», culmina su padre.

«Me parece que es bueno tener referentes para que los niños vean que es bueno portarse bien y malo el portarse mal. El legado se puede aprovechar para lanzar ese mensaje a la gente joven», añade un padre que todavía tiene muy presente el dolor por la pérdida de su hijo.

«Cosas extraordinarias»

«Intento defender que todos los homenajes que se le han hecho a Ignacio son homenajes a una conducta bondadosa, buena, como la que él tuvo. Sin embargo también la merecen muchas personas que han hecho un gran sacrificio, como por ejemplo esa persona que murió en un incendio sacando a personas o a quien murió en un atraco intentando defender a otra persona...», enumera Echeverría, que continúa: «Estoy contento de que estas conductas elogiables se le reconozcan a mi hijo, pero preferiría que él estuviera vivo, que Ignacio hubiera seguido siendo una persona anónima con sus ilusiones, fracasos, triunfos y que, no le deseo el mal a nadie, pero que este homenaje se le dedicara a esas otras personas que han tenido conductas similares».

Si la calidad humana de Ignacio, ese joven patinador que también era abogado y llegaba a los «skateparks» con traje está fuera de toda duda, la de sus familiares, a tenor de estas palabras, también. Pese a ello, su padre le resta importancia. Al fin y al cabo, y como predicaba su hijo con sus actos, hacer las cosas bien es lo menos que se puede esperar de alguien: «Mientras no se demuestre lo contrario somos personas corrientes. Solo algunos son capaces de hacer cosas extraordinarias».