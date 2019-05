JxCat no irá a Zarzuela si Sànchez no recibe permiso del Supremo La Mesa deniega al partido de Puigdemont la creación de grupo propio

Aún no hay fecha para la ronda de consultas del Rey pero es probable que este año participe un partido menos. JxCat, el partido de Carles Puigdemont, ha decidido que no acudirá a ver a Felipe VI si el Tribunal Supremo no concede al expresidente de la ANC, el preso Jordi Sànchez, permiso para salir de la cárcel a entrevistarse con el Monarca. «O va Jordi Sànchez o no va nadie», sostienen fuentes de este partido. La secretaría general del Congreso ha requerido a JxCat que indique a un representante que «se encuentre en condiciones materiales» de poder acudir a la cita con el Rey. O, lo que es lo mismo, que se encuentre en libertad o reciba un permiso de la autoridad judicial. Sin embargo, fuentes jurídicas califican de «altamente improbable» que el Supremo autorice la petición de Sànchez. De ser así, y de mantener JxCat su actual posición, sería la primera vez que la antigua Convergència no participe en la ronda de consultas con el Rey.

Tanto en 2015 como en 2016 -con este partido ya mutado primero en Democracia i Llibertad y después en el Partido Demócrata Catalán- su entonces portavoz parlamentario, Francesc Homs, acudió a La Zarzuela a entrevistarse con el Rey. De no participar esta vez, JxCat se uniría al grupo de Bildu y ERC quienes, por su condición republicana, se niegan a participar en este proceso desde hace varios años.

Menos dinero y visibilidad

Las mismas fuentes jurídicas señalan el riesgo de fuga, la proximidad de la sentencia y la posibilidad de que el diputado pueda ser sustituido por otro de sus compañeros de escaño como las circunstancias que presidirán con toda seguridad la resolución de los magistrados del «procés». No será la primera vez que la Sala se pronuncie sobre las diferentes circunstancias que rodean a un parlamentario preso de otro que no lo es. En una de sus resoluciones, en las que rechazó dar permiso a los presos del «procés» para participar en actos de campaña fuera de la cárcel, el tribunal dejó claro que cuando un partido cuenta en sus filas con una persona privada de libertad está obligada a «a aceptar la singularidad» de ese candidato en prisión provisional y a asumir «que competirá en distintas condiciones que los candidatos en libertad». En ese mismo auto, los magistrados señalaban algo que se puede extrapolar a este caso: cualquier otro diputado puede representar a ese partido y defender las ideas políticas de la formación en cuestión.

La decisión del Supremo puede condicionar también los tiempos de la ronda de consultas ya que, según fuentes parlamentarias, no es probable que el Monarca inicie las entrevistas hasta que quede despejada la asistencia o no de JxCat. En este sentido, la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, se mantiene a la espera de que la Casa del Rey le cite para ir a ver de nuevo a Felipe VI y entregarle la lista de representantes políticos que participarán en la ronda.

Mientras el Tribunal Supremo toma una decisión sobre Sànchez, el partido de Puigdemont recibió ayer un nuevo revés en el Congreso donde la Mesa rechazó por unanimidad de PSOE, PP, Ciudadanos y Podemos permitirle constituir su propio grupo parlamentario. Los nueve miembros de este órgano constataron que JxCat no reúne los requisitos que establece el Reglamento del Congreso, esto es, sumar 15 diputados o alcanzar cinco escaños y el 15 por ciento de los votos en las circunscripciones en las que concurrió a las elecciones. El partido de Puigdemont solo obtuvo siete diputados y no superó el 15 por ciento en las cuatro provincias catalanas. La constitución del grupo parlamentario propio es una aspiración de todos los partidos con representación en el Congreso puesto que lleva aparejados mayores recursos económicos, tiempos más amplios en las intervenciones y un cupo de iniciativas superior.

La Mesa también rechazó la petición de prórroga solicitada por JxCat alegando inseguridad jurídica por encontrarse suspendidos sus tres diputados presos. Al final de la reunión, Batet explicó que no existe tal inseguridad jurídica puesto que, aunque sus diputados no estuvieran suspendidos, JxCat seguiría sin reunir las condiciones exigidas por el Reglamento.

El que sí podrá constituir grupo propio, tal y como se esperaba, es ERC. El partido independentista ha excluido al exvicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, de la lista de diputados que integrarán su grupo, conformado así por 14 y no por 15 diputados. ERC, que ha solicitado constituirse como Grupo Republicano, podrá incluir al sustituto de Junqueras si éste decide renunciar como diputado nacional para quedarse con el acta de eurodiputado.