Don Juan Carlos, sobre Corinna Larsen: «Nunca manejó el dinero en mi nombre» Envió una carta a su abogado en Suiza en pleno escándalo por los audios de Villarejo y con el fiscal helvético ya investigando

Isabel Vega Madrid Actualizado: 21/08/2020 04:22h

«La donación que hice en 2012 a la Sra. Corinna Zu Sayn Wittgenstein fue irrevocable. Desde la donación, nunca ha manejado los activos transferidos en mi nombre. No he recibido ninguna cantidad a cambio. Nunca lo he pedido». Son las palabras que Don Juan Carlos envió en una carta firmada de su puño y letra a su abogado en Suiza, Dante Canónica, en agosto de 2018, saliendo al paso de la tormenta mediática desatada tras la difusión en España de los audios del comisario jubilado y en prisión provisional, José Manuel Villarejo, en los que la otrora amante del Rey le acusaba de haberla utilizado como testaferro.

La misiva, a la que tuvo acceso ABC, consta en el

