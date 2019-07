La investidura de Pedro Sánchez en directo | Casado a Sánchez: «Usted tiene un proyecto de ruptura para España»

Actualizado: 22/07/2019 17:16h

Actualizar

17.16Vuelve a tomar la palabra el candidato socialista Pedro Sánchez: «Usted no tiene el derecho a meter a España en un laberinto».

17.14¿Cómo nos vamos a abstener si usted llegaría a acuerdos con aquellos con los que ya lo ha hecho sin necesidad», asegura Casado.

17.10«Yo he venido a ganarme la confianza de esta Cámara. Ahora le pregunto a usted: ¿A qué ha venido, a bloquear España?», finaliza Sánchez su intervención.

17.07Sánchez alude al presidente popular: «Le invito a que demos un paso adelante. Escuche usted lo que le ha dicho la ciudadania y empiece a liderar la oposición con hechos como tender la mano a la propuesta que yo le he hecho».

17.06La opinión de Isabel San Sebastián: «Resulta bastante incongruente (por no decir desvergonzado) que Sánchez esté insinuando un posible acuerdo con Cadado a la vez que Carmen Calvo negocia con Podemos. ¿Este candidato cree en algo que no sea sí mismo?».

17.05Vuelve a tomar la palabra Pedro Sánchez, que responde a Pablo Casado: «Tampoco le estoy pidiendo que se abstenga gratis. Si usted considera oportuno llegar a acuerdos que le permitan explicar la abstención y ser líder de la oposición...»

@pablocasado_ a Sánchez “Usted se cree el comodín de la baraja pero tiene un problema: cuando acabe esta #SesiónDeInvestidura, tendrá demasiados acreedores a su puerta y no podrá cumplir con todos".



☝ "Con los radicales puede usted ser investido, pero no puede gobernar”. pic.twitter.com/sBAZkg60ra — Partido Popular (@populares) 22 de julio de 2019

17.00Casado: «Usted no está a la altura de ser investido presidente del Gobierno en esta sesión. Sigue situándose en el lado equivocado de la historia».

16.59«Viene aquí a ser igual de supremacista que sus socios del País Vasco. ¿Nos va a pedir el DNI como hacen ellos?». Yo creo que lo que usted quiere, señor Sánchez, es revalidar los apoyos de la moción de censura», argumenta Casado.

16.53«Torra le dijo la semana pasada que usted es presidente por los votos nacionalistas. Ese es el elefante del Hemiciclo», asegura el presidente del PP.

16.52Casado: «Usted no ha hablado de Cataluña. Usted es cómplice o responsable de lo que pueda suceder. Más nos gustaría que Cataluña fuera una comunidad autónoma más, pero es que ahora mismo se está librando la continuidad del sistema».

16.50Turno para Pablo Casado: «Ya le conocemos. Usted no es una persona de fiar. No es una persona cuyos actos hayan mostrado la coherencia suficiente para que un grupo parlamentario crea lo que hoy ha dicho».

16.48«No solo les están dando la espalda los nacionalistas en el País Vasco y Cataluña. Lo están haciendo hasta los constitucionalistas», asevera Sánchez.

16.42Sánchez: «Las fuerzas independentistas deben reconocer que hay una parte no secesionista en Cataluña que quiere permanecer en España. Hay un problema político que debemos resolver».

16.40«Lo que les pido es que si son un partido de Estado, faciliten un Gobierno liderado por el PSOE. Si no quiere una repetición de elecciones y quiere ser el líder de la oposición, tengo una mala noticia que darle: debe abstenerse. Ustedes tienen la llave para que el Gobierno de España no esté apoyado por las fuerzas independentistas», sostiene Sánchez.

16.39«Hay que recordar que usted tiene 66 escaños. Lo único que le pido es que se abstenga y que facilite la formación de un Gobierno para que haya oposición. Haga caso a su electorado», responde el líder socialista.

16.36«Ustedes plantearon las elecciones planteándo que había que echar al malvado Sánchez. Pero el pueblo español les dejó claro que quería un gobierno progresista liderado por el Partido Socialista», dice Sánchez.

16.35Turno de réplica para Pedro Sánchez, que responderá a Pablo Casado.

16.34«Vamos a votar "no" a su investidura», asegura el presidente de los populares (...) «No estamos de acuerdo en que venga aquí a inculcar sus negociaciones con otras formaciones política (...) La historia de su Gobierno es la historia de un gran vacío».

16.33«En ningún momento hemos dejado de tender puentes a pactos de Estado. Ofrecimos nuestra colaboración en los cinco pactos de estado que usted planteaba», afirma Casado. «Luego también ofrecimos nuestro apoyo a los Presupuestos Generales del Estado. También con la aplicación del 155. Y este año hemos ofrecido un pacto en Navarra para no permitir que Batasuna tuviera poder de decisión en una autonomía tan importante como Navarra», sostiene.

16.29«Yo soy de los que piensan, como Cánovas, que hay ensanchar el espacio de la moderación», continúa el presidente popular.

16.28Casado: «¿La nueva realidad con los indultos es algo que usted tiene bajo la mesa? ¿Por qué no ha dicho nada de los que son sus socios? Sus socios no solo son los independentistas de Cataluña. Son Iglesias, Otegi...».

@pablocasado_: “Cuando la orquesta ha dejado de sonar, no sabemos si ha conseguido sacar a bailar a su pareja o si esa música era para el juego de las sillas; por tanto, no sabemos si su pareja se ha quedado sin silla o si usted se ha quedado sin pareja”.#SesiónDeInvestidurapic.twitter.com/lVrHkw1UOH — Partido Popular (@populares) 22 de julio de 2019

16.24Casado habla sobre Cataluña: «No ha dicho nada del problema del bilingüismo, de los espías lingüisticos. Nada ha dicho de si van a cumplir con la equiparación de salarios en las Fuerzas y Seguridad del Estado. (...) Nada ha dicho de Cataluña. Queremos recordarle que ha sido presidente por unas alianzas con el Estado».

16.22Casado hace referencia a las promesas en materia climática del candidato socialista: «Simplemente dice que quiere combatir la emergencia climática, pero quiere hacerlo subiendo el impuesto al diesel a todos los españoles».

16.17«Para usted seguimos siendo tan malos como siempre, pero está dispuesto a no recordarlo porque el beneficiario de los votos es usted», asegura Casado.

16.15Casado: «La última vez que vino a una invetsidura lo hizo con el apoyo de Ciudadanos. Pregúntese qué ha cambiado».

16.13Casado hace alusión a la moción de censura de junio del pasado año: «La gestionó aquel elefeante morado con un lazo amarillo que usted no quería ver. Ahora se averguenza de aquellos que le condujeron a la presidencia del Gobierno», sostiene el popular.

16.12«La segunda pregunta es, ¿quien es usted realmente? LLeva tantas metamorfosis que no sabemos si estamos en la fase del "no es no" o del si», dice Casado.

16.10«Usted no puede perdonarnos la vida para que le alarguemos la suya, como si tuviera una mayoría absoluta», asevera el presidente del PP.

16.08Pablo Casado: «Voy a intentar adaptarme con cinco preguntas bastantes generales. Ha jugado al gato y al ratón dos meses. Tenemos la sensación de no saber si quiere ser usted presidente del Gobierno. No lo parece».

16.05«Dos horas para no ver al gran elefante morado con lazos amarillos que está ahí en la habitación, como si no existiera», asegura Casado.

16.04Es el turno del presidente del Partido Popular, Pablo Casado: «Dos horas para no decir nada o casi nada».

16.03La presidenta del Congreso de los Diputados, Mertitxell Batet, reanuda la sesión de investidura. Será el turno de intervención de los grupos parlamentarios.

Solo tenemos dos mejillas — Rafa Mayoral (@MayoralRafa) 22 de julio de 2019

15.10José María Mazón, portavoz del Partido Regionalista de Cantabria (PRC), ha dicho que el discurso del presidente en funciones era «esperado», aunque sí ha apuntado que le ha parecido extraño que Pedro Sánchez no hiciese referencia al conflicto territorial de Cataluña. Además, ha echado en falta que el jefe del Ejecutivo aludiera al pacto que han firmado. «Espero que mañana quede clara su postura», ha expresado. También ha subrayado que lo ideal es que mencione el compromiso de Gobierno que el Gobierno ha adquirido con esta comunidad autónoma.

15.00Joan Baldoví, portavoz de Compromis en el Congreso, se ha mostrado preocupado porque en el discurso del jefe del Ejecutivo «ha habido menos invocaciones hacia aquellos que le hicieron presidente» que hacia PP y Cs. La posición de su partido, refiere, es la misma: «Seguimos en la abstención mientras no lleguemos a un acuerdo en los seis puntos que le propusimos. Estamos de acuerdo en cinco, pero no en el de la financiación autonómica». Informa Marta Dorado.

14.50La portavoz del grupo Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurua, ha insistido en la idea de que Pedro Sánchez no haya hecho referencia a la crisis territorial. Eso sí, no ha cambiado su sentido del voto. «No va a tener nuestro voto activo pero no hay bloqueo», ha concluido. Informa Marta Dorado.

14.45Aitor Esteban, portavoz del PNV, se muestra sorprendido de que Pedro Sánchez no haya hablado «de los problemas estructurales de España», sino que se ha centrado más en Europa. «Tampoco ha hecho referencia a Cataluña», ha insistido. Ha explicado que no «va a votar que no en ningún caso», pero al mismo tiempo ha reseñado que solo han votado «en dos ocasiones favorablemente a una investidura». «Nos mantenemos en la abstención», ha remachado. Informa Marta Dorado.

14.39Gabriel Rufián, de ERC, ha acusado a Sánchez de «irresponsable y negligente» por no dirigirse apenas a los socios que le permitirían seguir en La Moncloa. «Es irresponsable y negligente que hable como un candidato con mayoría absoluta», ha insistido. Ha valorado positivamente el paquete de medidas sociales defendido por el candidato socialista, pero afirma que ahora se está «más lejos del acuerdo que hace 24 horas». «La única buena noticia es que aún queda debate», ha manifestado el portavoz independentista, que también ha reclamado más «diálogo» para dejar de llevar un conflicto político a la justicia, en referencia al juicio del «procés». Informa Adrián Marina.

Ver más