Investidura de Pedro Sánchez, en directo: El PSOE rechaza la última oferta de Podemos: «Es más de lo mismo»

12.07El lehendakari vasco Iñigo Urkullu ha pedido «altura de miras» y «responsabilidad» para que la investidura de Pedro Sánchez salga adelante y avitar así la convocatoria de unas nuevas elecciones generales.

12.04Última hora: El grupo confederal de Unidas Podemos se reunirá antes de la votación para fijar su posición. Informa Gregoria Caro.

11.57Carmen Calvo ha exigido a Unidas Podemos esta mañana que «abra la investidura al único presidente posible» y ha dicho sentirse muy decepcionada por la falta de acuerdo a unas horas de la votación decisiva para la investidura.

11.39Última hora: El PSOE se mantiene en la oferta que formuló ayer a Podemos. «Es más de lo mismo», dicen sobre el documento de Podemos. El PSOE recuerda que «no hay carteras de primera ni de segunda. Todas contribuyen a mejorar la vida de los ciudadanos y forman parte del Consejo de Ministros de España».

11.35La propuesta que el PSOE envió ayer a Podemos, a la espera de que se pronuncie sobre el último giro de la negociación, es la siguiente: Vicepresidencia de Asuntos Sociales, liderada por Irene Montero, y tres ministerios. // Ministerio de Vivienda y Economía Social: incluye la actual Secretaría General de Vivienda. // Ministerios de Sanidad, Asuntos Sociales y Consumo: incluye la actual Secretaría General de Sanidad y Consumo. // Ministerio de Igualdad: incluye la actual Secretaría de Estado de Igualdad.

11.33Respecto a la oferta de ayer del PSOE, el principal escollo está en el Ministerio de Trabajo. Los socialistas aún no se han pronunciado sobre esta última oferta.

11.32Y esta es la propuesta que han lanzado esta mañana: Vicepresidencia de Derechos Sociales y de Igualdad: competencias para reformar el sistema de cuidados (educación 0-3) y dependencia, asegurar la igualdad retributiva entre hombres y mujeres y los permisos de paternidad y maternidad iguales e intransferibles. La vicepresidencia se ocuparía además de los temas de memoria democrática. // Ministerio de Sanidad y Consumo: competencias para asegurar una sanidad universal real y frenar las privatizaciones del sistema sanitario, así como garantizar el derecho a la eutanasia. // Ministerio de Trabajo: competencias para subir el salario mínimo interprofesional y derogar la reforma laboral del PP en diálogo con los agentes sociales. // Ministerio de Ciencia y Universidades: competencias para aumentar la financiación en ciencia e innovación al 2% del PIB a lo largo de la legislatura, articular una carrera investigadora digna y converger en la ratio de investigadores por habitante en la media europea. Además, bajar las tasas universitarias y aumentar las becas.

11.25Recapitulando. Ayer Podemos pedía una vicepresidencia de Derechos Sociales y Medioambientales además de la coordinación de cinco ministerios: Derechos Sociales, Igualdad y economía de los cuidados: dependencia, mayores y discapacidad; educación infantil; pobreza infantil; lucha contra la pobreza y la exclusión social; derecho a la vivienda y los suministros básicos; juventud y familias. También pretenden todas las competencias en matería de Igualdad, ahora bajo el control de una secretaría de Estado. // Trabajo, autónomos y Seguridad Social: empleo, autónomos y pensiones. // Transición energética, medioambiente y derechos de los animales: energía, gas y mercado energético; movilidad sostenible; protección del medioambiente y derechos de los animales. // Justicia fiscal y lucha contra el fraude: tributos, inspección fiscal y apuestas. // Ciencia, Innovación, Universidades y Economía Digital: ciencia e innovación, universidades y economía digital.

11.16Podemos renuncia así a las 21 áreas competenciales que ayer plantaron sobre la mesa a la vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo. «Unidas Podemos tiene voluntad de desbloquear la actual situación y construir un Gobierno de coalición progresista aborde los grandes retos de nuestro país», explican en el nuevo documento.

11.14En la última oferta que le envió ayer Sánchez a Iglesias estaban incluidas todas las competencias que ahora pide Podemos a excepción del Ministerio de Trabajo, departamento desde el cual Podemos quiere subir el salario mínimo interprofesional y derogar la reforma laboral del PP.

11.12Podemos ha enviado al PSOE una nueva propuesta para desbloquear la situación en la que pide una vicepresidencia de Derechos Sociales y de Igualdad, el Ministerio de Sanidad y Consumo, el de Trabajo y el de Ciencia y Universidades.

10.51Rufián: «El futuro de la política es entenderse con el diferente. La finalidad nos trasciende, la finalidad les trasciende. Hacemos un llamamiento a la responsabilidad y a la política. Estamos demostrando que por nosotros no será».

10.48Rufián: «¿Quiere Iglesias estar en el saco de PP, Ciudadanos y Vox? Sánchez debería saber que fue un error vetar a Iglesias. Que levante ese veto. Que Podemos piense que tener cuatro ministerios, después de cuatro años de existencia, es un éxito extraordinario. Tienen cuatro años por delante para demostrar que son mejores».

10.47Los 14 diputados de ERC con derecho a voto pasarán del 'no' que emitieron el pasado martes en la primera votación a una abstención, mientras que los 4 diputados de la izquierda abertzale se mantendrán en su posición de la primera votación y volverán a abstenerse.

10.45Rufián: «Estamos dispuestos a facilitar la investidura. Anunciamos una abstención, pase lo que pase. Es una mano tendida».

10.44Rufián: «Nos quedan cuatro horas. Sería una enorme irresponsabilidad si no alcanzan un acuerdo. Esto significaría la muerte política de Iglesias y Sánchez. Les pedimos responsabilidad y que hagan el favor de amenenazarse y filtrar negociaciones».

10.40ERC y Bildu se abstendrán en la votación de hoy para permitir la investidura de Pedro Sánchez. «Ni por acción ni omisión daremos la oportunidad de que la derecha llegue al poder», ha dicho la portavoz de Bildu. Bildu se abstuvo en la primera votación y ERC votó no.

10.35PP y Ciudadanos tienen claro que se abstendrán en la investidura de Sánchez. En el PP critican el «oscurantismo» del candidato socialista y consideran la petición de abstención que les hizo Sánchez como un «ejercicio de cinismo». Ciudadanos dice que «nada ha cambiado» y los independentistas, que podrían facilitarle la investidura, solo se plantearían abandonar el «no» si hay un pacto entre PSOE y Unidas Podemos.

10.31A las 10.30 está prevista una comparecencia conjunta en el Congreso del portavoz de ERC, Gabriel Rufián, y la portavoz de Bildu, Mertxe Aizpuruade, para informar de su postura ante el pleno de investidura.

Avui @JuntsXCat votarà NO perquè Catalunya espera un SÍ. Cal un sí a la política per donar resposta a les aspiracions de la majoria dels catalans. PSánchez sembla dir NO a la investidura. Per dir Sí a la política, ens hi trobarà sempre. No tenen ni sentit d’Estat, ni sentit comú. — Laura Borràs (@LauraBorras) July 25, 2019

10.20Calvo ha revelado esta mañana que a lo largo de las últimas semanas Pedro Sánchez y Pablo Iglesias se han reunido en una decena de ocasiones, cada dos o tres días.

10.14Las intervenciones ante los medios de comunicación de los dirigentes del PSOE y Podemos en los medios de comunicación se pueden resumir así: aunque Podemos culpa al PSOE de no ofrecerles ministerios con contenidos, quiere seguir negociando y aún no ha decidido el sentido del voto. El PSOE no ha querido zanjar la negociación, pues Calvo no ha aclarado si la oferta que Sánchez le hizo ayer a Iglesias sigue en pie, pero la vicepresidenta ha sido tajante: « La ambición de Podemos era un gobierno entero, ¿qué le quedaría al PSOE?».

10.10La colegiada o ejecutiva de Izquierda Unida se reúne hoy a las 12.00 horas para decidir el sentido de su voto a la investidura. Están «abiertos a todo», incluso a que su voto sea distinto al de Podemos, que se inclina por el no tras la ruptura de sus negociaciones con el PSOE para formar un Gobierno de coalición. La decisión del voto de sus seis diputados en la segunda votación de investidura de Pedro Sánchez (cuatro en Unidas Podemos, entre ellos Alberto Garzón; el portavoz de Catalunya en Comú, Joan Mena, y la portavoz de Galicia en Común, Yolanda García), se tomará «con la información de la que disponga a esa hora, una vez finalizadas las negociaciones con el PSOE».

10.09A las 10.30 horas el PSOE reúne a su Ejecutiva, antes de la segunda votación, y decisiva, para la investidura de la candidatura de Pedro Sánchez, que necesitaría obtener la mayoría simple de la Cámara. La cita tiene lugar tras las negociaciones infructuosas con Unidas Podemos y poco antes de la votación decisiva del jueves en el Congreso.

9.50Termina la intervención televisiva de Ione Belarra.

9.49Belarra: «Ser un mero decorado en un Gobierno socialista no es un Gobierno de coalición».

9.47Belarra: «Nos están amenazando con una repetición electoral».

9.46Belarra: «La actitud con la que ha hablado María Jesús Montero evidencia la posición del PSOE en las negociaciones. Eso es una amenaza».

9.45Belarra: «Esto es un juego de los trileros que no es serio».

9.44Belarra: «Vamos a seguir con la mano tendida».

9.43Belarra: «No nos quieren dar ninguna competencia seria para mejorar la vida de la gente».

9.39Belarra: «Nos hemos encontrado por parte del PSOE un no a todo», insiste la portavoz adjunta de Podemos en el Congreso de los Diputados.

9.38Carmen Calvo se ha pronunciado para decir que desde Unidas Podemos no han querido negociar, «con una posición imposible».

9.36Finaliza la intervención de María Jesús Montero. A continuación volverá a hablar Ione Belarra, en esta ocasión ante las cámaras.

9.30Montero: «Cada uno que asuma su responsabilidad, la oferta ha sido muy generosa. Si ahora no sale adelante la investidura, no saldrá en septiembre», dice la ministra apuntando ya a unas hipotéticas elecciones.

9.28Montero: «El PSOE siempre ha sido generoso. Nos hemos encontrado una posición muy inamovible», insiste.

9.27Montero: «Se me escapan las razones por las que Unidas Podemos ha tenido una posición inamovible».

9.25Habla la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que está siendo entrevistada en Telecinco: «Era importante para este país el poder llegar a un acuerdo».

9.21Termina la entrevista a Carmen Calvo. Todo apunta a que será difícil que lleguen a un acuerdo tras el cruce de declaraciones a través del medio radiofónico.

