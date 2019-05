La intervención de Pablo Casado tras reunirse con Pedro Sánchez, en directo

Actualizar

15.10«El PP es el segundo partido a nivel nacional y vamos a ejercer ese liderazgo de la oposición», afirma Casado. «Hemos mantenido un tono constructivo en las cuestiones de Estado y por el bien de España, si este Gobierno tiene la posibilidad de seguir gobernando, esa estabilidad redundará en beneficio de todos los españoles» siempre y cuando no dependa de los nacionalsitas, añade.

15.08Tras la breve intervención, comienza el turno de preguntas de los periodistas. «No sabemos qué planteamiento va a hacer [Sánchez] a otros partidos», por lo que no habla de pactos. «Si el Gobierno consigue esa investidura y sigue al frente esta legislatura» es importante que no dependa de los partidos nacionalistas y que no haya contraprestaciones. Confirma que no pondrá pegas a que el Rey proponga a Sánchez para una investidura.

15.06El líder del PP asegura que también han hablado de política internacional y destaca que España debe tener un papel importante en la situación de Leopoldo López: «Que España esté del lado de un país hermano».

15.04Casado asegura que «por respeto al Rey» no han profundizado en pactos, pero «sí que le he pedido [a Sánchez] que no pacte con los independentistas». El PP seguirá reclamando «la unidad nacional» y los servicios públicos frente a los partidos «que prefieren los intereses de sus propias comunidades autónomas, los nacionalistas».

15.03Comienza la rueda de prensa de Pablo Casado: «Vamos a una legislatura con un Gobierno débil y que tendrá en el PP una oposición fuerte, firme pero responsable».

14.45Tras la reunión entre Pablo Casado y Pedro Sánchez, que acaba de finalizar, el líder de los populares comparecerá ante los medios en la sala grande de prensa de La Moncloa. Según informa Mariano Calleja, se trata de un gesto de cortesía hacia el líder de la oposición.