Iglesias, sobre las medidas del PSOE: «No estoy dispuesto a humillar a 3,7 millones de votantes» El líder de Podemos considera que Sánchez «da muestras de querer elecciones» y le acusa de querer «acumular todo el poder» sin entender el mandato de las urnas

Seguir Gregoria Caro @gregoriacarod Madrid Actualizado: 03/09/2019 11:06h

La desconfianza no disminuye entre PSOE y Unidas Podemos a 20 días de que se disuelvan las Cortes y se convoquen elecciones. El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha expresado este martes que no está dispuesto «a humillar a los 3,7 millones de votantes de Unidas Podemos» y ha rechazado de antemano el acuerdo programático que el PSOE les ofrecerá hoy.

«Pedro Sánchez da muestras de que quiere elecciones», ha expresado Iglesias, durante una entrevista en TVE, al recordar que él dio un paso a un lado cuando el presidente del Gobierno en funciones dijo que su presencia era el «escollo» principal. «Nosotros hemos demostrado nuestra voluntad de ceder. Si después de eso Pedro Sánchez quiere acumular todo el poder no estará entendiendo el mandato de las urnas. Espero que reflexione», ha asegurado. Considera que es «irresponsable» guiarse por encuestas favorables.

Iglesias ha expresado que leerán «con atención» la nueva oferta programática del PSOE -«No la rechazaremos en dos horas como ellos»-, pero ha insistido en que «hay que hablar de programas y de equipos». En Unidas Podemos tienen muy claro que cuando los socialistas les citen no se sentarán a negociar un Gobierno de partido único del PSOE porque no renuncian a la coalición: «Yo estoy dispuesto a humillarme a mi, pero no a que se humille a 3,7 millones de votantes que han votado a Unidas Podemos», ha subrayado el líder de Podemos.

El PSOE presenta hoy en un acto con aroma a campaña electoral las 300 medidas sociales para persuadir a Unidas Podemos. «Quizá lo más inteligente no es enviar primero la propuesta al grupo Prisa para negociar», ha apuntalado Iglesias, habida cuenta de que hace unos días se enteró del documento que preparaba los socialistas a través de los medios de comunicación.

Compartir responsabilidades

El secretario general de Podemos ha recordado que mantiene su oferta para llegar a un acuerdo cuanto antes. Unidas Podemos está dispuesto a negociar la última oferta del PSOE de julio (una vicepresidencia social y las carteras de Igualdad, Vivienda y Sanidad) más las políticas activas de empleo.

Sin embargo, ha apuntado Iglesias, «si esa propuesta no le gusta le enviamos un documento con cuatro alternativas», donde ofrecen la cartera de Transición Ecológico a cambio de Trabajo. «Lo que no puede pretender alguien que esta lejísimos de tener la mitad de los apoyos es tener todo el poder. Compartamos de responsabilidades», ha expresado Iglesias.

Respecto a las declaraciones de la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, que declaró hace unos días que Unidas Podemos votó en contra de un Gobierno socialista por segunda vez, Iglesias ha replicado sin tapujos: «¿Ustedes se creen que la gente es tonta? ¿Que la gente no ha visto lo que pasa en este país? Decir que nosotross votamo con la derecha es mentir. Nosotros nos abstuvimos tendiendo la mano al partido socialista. Mientras el PSOE no ha parado de pedir la abstención a los corruptos del Partido Popular y a Ciudadanos».