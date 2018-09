Iglesias pide la dimisión de Delgado: «Hay que alejar de la vida política a quien se relacione con las cloacas» El líder de Podemos endurece el tono con la ministra de Justicia y le exige que se «aleje de la función pública» porque «hace daño a la mayoría parlamentaria que protagonizó la moción de censura»

Alexis Romero

El secretario general e Podemos, Pablo Iglesias, ha defendido este martes que la ministra de Justicia, Dolores Delgado, tiene que «alejarse de la vida política» a raíz de las escuchas filtradas sobre una conversación de Delgado con el excomisario Villarejo. Aunque no ha querido utilizar la palabra dimisión, el líder de Podemos ha dejado claro que la relación de la ministra con el excomisario es para su grupo una línea infranqueable.

«Desde luego es una situación incómoda y creo que hay que alejar de la vida política a cualquiera que mantenga amistad con los representantes de las cloacas», ha defendido Iglesias a la entrada del Pleno en el Congreso de los Diputados al ser preguntado por la situación de Delgado. El líder de Podemos ha insistido en que «Todo lo que representa el mundo Villarejo o el mundo Inda es suciedad, es basura y cualquier político que se mezcle con eso debería alejarse de una función pública que debe ser noble».

Preguntado directamente por si estaba pidiendo la dimisión, Iglesias ha reiterado que estaba siendo «cristalino» y ha explicado que «alguien que se reúne de manera afable con un personaje de la basura de las cloacas de Interior en nuestro país debe alejarse de la vida política porque hace daño a la mayoría parlamentaria que protagonizó la moción de censura, y porque no es aceptable que en este país haya ministros que sean amigos de tipejos como Villarejo».

Las palabras del líder de Podemos supone un cambio en su grupo respecto a esta cuestión. Aunque desde el partido se habían pedido explicaciones tras la filtración de las conversaciones, Iglesias ha ido más allá al decir que Delgado se tiene que alejar de la función pública. También ha precisado el secretario general de la formación que todavía no le ha comunicado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, su postura sobre la titular de Justicia, ya que el líder del Ejecutivo se encuentra de viaje institucional y no ha regresado a España; pero ha querido dejar claro que comunicarle esto a Sánchez no era algo necesario: «En este caso ya lo estoy diciendo de manera pública», ha zanjado.