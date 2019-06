Iglesias se reúne con Sánchez decidido a ser ministro: «Haríamos el imbécil si no nos ponemos de acuerdo» El secretario general de Podemos advierte al PSOE de que no facilitarán su llegada a La Moncloa sin entrar en el Gobierno

S.E. @abcespana Madrid Actualizado: 11/06/2019 10:35h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, se reúne este martes con el presidente del Gobierno en funciones y candidato a la investidura, Pedro Sánchez, con la intención declarada de pedir un Ejecutivo de coalición con él dentro, y de volver contra el PSOE el arma disuasoria de la amenaza de una repetición electoral.

Iglesias acude a la reunión, que ha comenzado a las 10.10 horas en las dependencias de gobierno del Congreso de los Diputados y primera desde la del 7 de mayo, con unas demandas muy concretas, después de un mes sin apenas comentarios al respecto.

Dichas demandas detallaron la exigencia general de un Gobierno de coalición en el que Podemos pueda garantizar que los acuerdos a los que llegue con el PSOE se apliquen y no queden en «papel mojado», y a la vez evitando que un Ejecutivo socialista en solitario haga un uso de la geometría variable para apoyarse en la derecha para los temas económicos.

El primero en llegar a la reunión de hoy ha sido Iglesias, acompañado de su jefe de gabinete, Pablo Gentili, y casi inmediatamente después lo ha hecho el presidente, acompañado también de su jefe de gabinete en Moncloa, Iván Redondo, y de la portavoz del PSOE, Adriana Lastra.

Ambos han posado sonrientes ante los fotógrafos en la sala en la que se celebra el encuentro, con una mesa redonda y banderas de España y Europa. Sánchez intentar recabar el apoyo de Podemos a la investidura, el cual le permitiría sumar 42 diputados a los 123 con que cuenta el PSOE, once menos que la mayoría absoluta.

El secretario general de Podemos dijo ayer que «los progresistas» harían el «imbécil» si finalmente no hay acuerdo con el PSOE de Sánchez, pero advirtio de que no entregarán «un cheque en blanco» a los socialistas y no facilitarán su llegada a La Moncloa a cualquier precio.

«Haríamos el imbécil si los que somos progresistas no nos ponemos de acuerdo en un gobierno», dijo.

Iglesias reclama un Gobierno de coalición «proporcional» a los votos que cada una de las formaciones obtuvo en los comicios del 28 de mayo porque si su formación está fuera «es muy difícil» que la agenda social que quieren implementar se cumpla.

Después de la reunión con Iglesias, Sánchez se verá por la tarde con los presidentes de Ciudadanos, Albert Rivera, a las 16.30 horas, y del Partido Popular, Pablo Casado, a las 17.45 horas, para terminar la primera jornada de reuniones con vistas a una futura investidura.

Según fuentes de la Ejecutiva socialista, después de la reunión de la mañana y de las que se celebrarán por la tarde será la vicesecretaria general del PSOE y portavoz parlamentaria, Adriana Lastra, quien informará sobre ellas.