Iglesias desoye a Sánchez e insiste en que debe renunciar al Gobierno monocolor El líder de Podemos insiste en que si hay coalición «asumirán con lealtad el liderazgo» de los socialistas sobre la crisis soberanista en Cataluña

Seguir Gregoria Caro @gregoriacarod Madrid Actualizado: 11/07/2019 11:54h

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, sigue aguantando la presión del PSOE a 12 días de que se inicie la sesión de investidura (22, 23 y 25 de julio). El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha negado la entrada de su socio en el Consejo de Ministros de todas las formas posibles, pero mantiene la oferta de un Gobierno «de cooperación» en el ámbito parlamentario, institucional y programático. Ambos líderes mantendrán el pulso hasta el último momento, acariciando el adelanto electoral, habida cuenta de que Podemos insiste en que no apoyará a los socialistas si no entra en el Consejo de Ministros.

«El CIS expresó que hay una mayoría progresista que quiere un Gobierno de coalición», ha esgrimido este jueves Iglesias, durante una entrevista en Antena 3. El último barómetro del CIS publicó ayer que el 26,4 por ciento de los españoles prefieren que Sánchez gobierne con Podemos frente al 20,2 por ciento que optan por un Ejecutivo en solitario. Es decir, la encuesta desmontó en parte uno de los principales argumentos del PSOE, que desde hace días defienden que un Ejecutivo monocolor es lo «quieren los españoles».

Al términar la reunión del martes entre Sánchez e Iglesias, fuentes de Podemos aseguraron que «no es serio» que el PSOE se comporte como si hubiera alcanzado mayoría absoluta tras las elecciones generales del pasado 28 de abril. Iglesias se ha expresado este jueves en los mismos términos: «Si ustedes no tienen mayoría absoluta no es lógico que quieran formar un gobierno monocolor, el PSOE tiene que renunciar a esa línea roja que ha puesto», ha dicho. Previamente, durante una entrevista en Telecinco, la portavoz parlamentaria de Podemos y número dos, Irene Montero, ha trasladado a los socialistas el mismo mensaje: «La gente ha decidido que el parlamento sea un espacio con multitud de formaciones y que el PSOE lidere, pero no lo puede hacer solo porque no tiene mayoría absoluta».

La negociación entre PSOE y Podemos para lograr un acuerdo de investidura se ha estancado por la insistencia de Iglesias en entrar en La Moncloa y por la falta de cesiones de Sánchez, que se niega a que miembros de Podemos formen parte del Consejo de Ministros. La única oferta de los socialistas es la misma que abiertamente han defendido semanas atrás: «Pactar un programa de gobierno, que Iglesias ofrezca independientes y ofrecerles puestos en segundos niveles de la Administración Pública». En el partido morado lo rechazan.

En este contexto de malestar y bloqueo, Sánchez ha expresado hoy que llamará a Iglesias a lo largo del día para formar dos equipos de negociación que puedan seguir avanzando para «desencallar» la negociación. «Lo responsable es que me llame, no que anuncie que me va a llamar. Seamos un poco serios», ha espetado el líder de Podemos al enterarse por los medios de comunicación. Por otro lado, Iglesias ha negado que pidiera a Sánchez la vicepresidencia durante su encuentro: «Ojalá estuviéramos en esa fase tan avanzada». Pero, sin embargo, no ha desmentido que Sánchez le ofreció a Podemos después el 28-A tres carteras menores: «Tengo que ser respetuoso con las conversaciones que tengo».

Asimismo, el presidente del Gobierno en funciones ha expresado este jueves que «se paralizaría» un Gobierno de coalición que se asiente sobre las »diferencias de fondo« que tiene el PSOE y Podemos sobre la gestión de la crisis soberanista . Iglesias, por su parte, ha replicado asegurando que ellos «asumirían con lealtad el liderazgo del PSOE en la cuestión catalana» si entran en el Gobierno. Pero al PSOE no le convencen las palabras: «¿Apoyaría Podemos la aplicación del 155 estando dentro?», inquirió Sánchez.