LA HIPÓTESIS

Luis Herrero

Los analistas políticos no se ponen de acuerdo. Hay quienes están seguros de que habrá adelanto electoral al mes de marzo y quienes opinan que la legislatura durará hasta octubre. Esa misma división de opiniones se da entre ministros, diputados, sexadores de pollos, centinelas del Ibex y personalidades disociadas del hombre que tiene que decidir. El presidente del Gobierno no opina lo mismo que Pedro Sánchez. En lo único que coinciden todos es en que el envilecimiento que se ha apoderado de la vida política no tiene marcha atrás y que aún no hemos visto lo peor. Si el tiempo basura se eterniza habrá que que volver a colocar escupideras en los pasillos del Congreso para evitar males mayores.

