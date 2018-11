ENTREVISTA A LA PORTAVOZ DEL PSC EN EL PARLAMENT Eva Granados: «Unos quieren hacer ver que no pasó nada en otoño, otros no salir de esta tensión» «Hay que desinflamar, no quiero que mi hijo viva en este ambiente tóxico que tenemos»

-¿El Gobierno quiere ganarse al independentismo por la vía de la reducción de penas de la Abogacía?

-En ningún caso, no hay gesto. Recuerde que la Abogacía del Estado en febrero pedía solo malversación. Quien quiera ver la interferencia del Gobierno se equivoca. La calidad democrática de un Estado se demuestra en que los distintos estamentos han actuado de manera profesional y con criterios técnicos y jurídicos.

-Del mismo modo, el independentismo les acusa de influir en la Fiscalía, pero en sentido contrario.

-Si escuchas a Casado y a Arrimadas estamos vendidos a los «golpistas», y si escuchas al independentismo estamos haciendo un escarnio. El Gobierno ha hecho lo que tenía que hacer, que es nada. Otra cosa es poder opinar. La Abogacía tiene un criterio y la Fiscalía otro: es lo normal en un proceso de esta complejidad, un proceso por otra parte que será muy largo. En el caso de la Fiscalía, lo normal es que de principio se pidan las penas máximas para luego poder modular.

-¿El hecho de que miembros del Gobierno y del PSC se pronuncien en contra de la prisión preventiva, que cuestionen la rebelión o que incluso especulen con los indultos, eso no es presionar a la Justicia?

-No, eso es transmitir una opinión. Del mismo modo, y por lo que respecta la rebelión, lo que se ha planteado no es si hubo o no rebelión en otoño del año pasado, sino una reflexión de tipo legislativo sobre ese tipo penal. Un debate que en cualquier caso sería a posteriori y no tendría efectos retroactivos.

-Miquel Iceta planteó la posibilidad de los indultos, luego la delegada del Gobierno Teresa Cunillera también lo sugirió. ¿Es ese el escenario que plantea el Gobierno?

-Mire, los procesados son inocentes hasta que haya sentencia, por lo que el debate de los indultos ahora no tiene ningún sentido plantearlo. Del mismo modo, los mismos encausados, en la hipótesis de sentencias condenatorias, ya han dicho que no lo piensan solicitar. No tiene sentido avanzar acontecimientos.

-El PSC ha cultivado la equidistancia en este proceso.

-Mire, yo no soy equidistante, y combatiré la independencia por tierra, mar y aire. Pero ahora en Cataluña el debate ya no es tanto entre indepes, que lo seguirán siendo, y no indepes, que lo seguiremos siendo, sino en cómo salimos de esta fractura. Hay una parte de la sociedad que quiere hacer ver que no paso nada en otoño del año pasado, y otra que quiere vivir eternamente en esta tensión: Ciudadanos, la CUP, una parte de Junts per Catalunya... y el propio Carles Puigdemont, claro, que necesita que persista la crispación, la movilización, que no salgamos de este bucle infernal... Hay que desinflamar, avanzar con serenidad, poner sordina... no quiero que mi hijo viva en este ambiente tóxico que tenemos.