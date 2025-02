El Gobierno niega a las regiones la extensión del Fondo Covid para 2022: «Ha pasado el momento de la emergencia en la gestión sanitaria» El Ejecutivo excluye del orden del día de la próxima Conferencia de Presidentes autonómicos este debate y el de la financiación autonómica aduciendo que no existe consenso al respecto

El Gobierno quiere blindar la próxima Conferencia de Presidentes autonómicos, que espera celebrar en enero, de los asuntos más polémicos y dejando al margen las principales reivindicaciones de muchas de las Comunidades Autónomas. La ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez , se ha reunido hoy con consejeros de todas las comunidades autónomas, salvo la vasca que ha decidido ausentarse. Y se ha avanzado en un orden del día en el que no se incluirá el debate sobre la reforma del modelo de financiación autonómica y el Fondo Covid .

Al término de esta cita de trabajo, Rodríguez ha comparecido ante los medios y ha limitado los asuntos que se abordarán a tres asuntos: la cooperación en materia de Protección Civil, la situación económica con la ejecución de los fondos europeos y la reforma del Reglamento de este foro para habilitar algunas fórmulas que den cobertura a reuniones con carácter de urgencia. De todos ellos solo el segundo punto se espera polémico. Pero el Gobierno ha vuelto a plantear a las regiones que serán ellas las que ejecuten un 50% de los fondos, en un momento en el que se cuestiona la capacidad de la Administración Central para canalizar los fondos.

Los otros dos asuntos quedan al margen del marco de la reunión. Aunque el Gobierno asume que muchos presidentes lo plantearán. El Gobierno aduce que o bien no hay consenso suficiente para abordarlos y deben tratarse en otros ámbitos, o bien que no comparte la reivindicación. En el caso de la financiación autonómica, la portavoz ha pedido «evitar el ruido», y ha dicho que está quedando constatado que existen «conceptos distintos acerca del modelo de financiación» . Y que para poder abordar esta cuestión «debe existir consenso básico» sobre la base de «un acuerdo de los distintos territorios». Y que «en tanto que éste no avance es imposible avanzar en esta dirección».

El Gobierno aduce además que el lugar para el debate sobre la financiación tendrá que tener lugar en el Consejo de Política Fiscal y Financiera y que solo llegará a la Conferencia de Presidentes «una vez se haya adoptado el acuerdo». En la reunión encabezada por Pedro Sánchez el Gobierno quiere «hablar solo de acuerdo, no de las cuestiones que no compartimos». Y en tanto que se alcance ese consenso, «el Gobierno garantiza que (las comunidades) tendrán financiación suficiente», ha dicho Rodríguez. Pero a las comunidades les preocupa tener que seguir recurriendo a la deuda o a soluciones excepcionales y no a cerrar la brecha estructural de financiación.

En este sentido, el incremento del gasto en Sanidad es la principal preocupación. Algo que se entiendo sostenido y estructural por el envejecimiento de la población. La falta de personal en la atención primaria también se ha comentado como preocupación. Y todo esto entronca con la reivindicación más urgente de muchas regiones: la extensión del Fondo Covid para hacer frente al aumento de gasto en materia sanitaria a cuenta de la pandemia.

Pero el Gobierno considera que la situación no es ya comparable. Y no contempla una herramienta como la creada en el verano de 2020 y que estaba dotado con hasta 16.000 millones de euros para las comunidades autónomas con el fin de financiar el impacto de la pandemia. «Ha pasado el momento de la emergencia en la gestión sanitaria que es lo que propició estos fondos COVID», ha dicho la portavoz, que ha defendido que en los Presupuestos Generales del Estado para 2022 ya se incorporó un fondo adicional de 7.000 millone s, la máxima financiación que jamás han tenido las comunidades« que ya les servirá para educación o sanidad que son »los servicios afectados« en este nuevo escenario de la pandemia.