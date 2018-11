Luis Herrero

Ganará Podemos. No será el partido más votado. No tendrá más votos que antes. No gobernará. Pero ganará. Lo viene haciendo de forma sistemática desde hace dos años. La política es así. El concepto ganar ya no es el que era. Al principio ganar significaba vencer en las elecciones. Luego ganaba quien gobernaba (que se lo pregunten, si no, al Arenas de 2012). Ahora ganar significa marcar la acción del Gobierno, aunque gobierne otro. Por eso ganará Podemos. Como siempre desde que el bipartidismo saltó por los aires. Iglesias ha dejado de ser el «friki sin recorrido político» que decía el PP, o el «leninista 3.0» que decía el PSOE, para ser el perejil de todas las salsas.

Rajoy cometió la idiotez -menudo pasmarote- de alimentar al monstruo para dividir a la izquierda y asustar a la derecha y el monstruo acabó devorándole. Sánchez lo puso en cuarentena tras las elecciones de diciembre de 2015 y acabó siendo presidente del Gobierno, dos años después de las de 2016, gracias a él. Iglesias siempre gana. Aunque su partido decline. Tiene la llave en el Parlament, la acción de oro en el Congreso y la bala de plata del futuro. Si Susana Díaz quiere seguir siendo la presidenta de Andalucía tiene que lograr que no la dispare sobre su cabeza. De lo contrario, está muerta.

