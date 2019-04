Las frases del debate a cuatro de TVE Los líderes de las cuatro formaciones políticas que han participado en la emisión han reforzado sus posturas y han aprovechado para lanzarse algunos dardos envenados

ABC Madrid Actualizado: 23/04/2019 00:01h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Este lunes se ha celebrado el debate a cuatro de TVE y estas han sido algunas de las frases más destacables que han dejado los líderes de las formaciones políticas que en él han participado:

Nada más empezar la emisión, Albert Rivera pidió la dimisión de la administradora única de RTVE, Rosa María Mateo, por «intentar que no se produjese el debate». Por su parte, Pablo Iglesias exigió que no se usase la televisión pública como «brazo mediático» de un gobierno.

Dardos envenenados y feminismo

También casi al comienzo del debate, Rivera ha lanzado un dardo envenenado al Pedro Sánchez: «Señor, baje del Falcon», en alusión a los polémicos viajes que el presidente del Gobierno ha realizado en el ya archiconocido avión. La cabeza visible de Ciudadanos también ha sacado a relucir la tesis copiada de Sánchez, diciendo que no es el más indicado para hablar de mentiras.

Por su parte, el líder socialista ha expresado, en relación al feminismo y los vientres de alquiler: «Recuerde, Casado, que el cuerpo de las mujeres no es un taxi, y señor Rivera que las mujeres no se pueden alquilar». También ha aprovechado para recordar que su Gobierno «tuvo el mayor número de porcentaje de ministras del mundo y la aprobación de la ampliación del permiso de paternidad».

El independentismo, pieza central

«El día que se declaró la independencia ilegal, al ver que se estaba produciendo un golpe de estado en mi tierra, Cataluña, a mí se me saltaban las lágrimas. Unos políticos irresponsables rompiendo un país y una democracia. A mí me duele España, al señor Sánchez no le importa, es capaz de sentarse con Torra. Ha llegado al poder con los separatistas y quiere seguir en el poder con ellos. Queremos un país de ciudadanos libres e iguales. Yo veo una nación solo en España», ha expuesto Rivera.

Pablo Iglesias no ha dudado en responder de esta forma: «A mí me duele España cuando veo índices de pobreza infantil o de empleo precario».

Por su parte, Sánchez ha dicho: «Yo soy español y me siento orgulloso de serlo. España ha hecho cosas magníficas, extraordinarias en los últimos 40 años. Hemos puesto en pie un Estado del bienestar que logra que seamos el tercer país con mayor esperanza de vida del mundo. Hay gente que considera que la diversidad es un freno; yo creo que no. Lo que propongo a todos los aquí presentes es que trabajemos juntos para unir España en su diversidad».

Por otro lado, Casado ha expresado que ve «inadmisible que [Sánchez] pacte con quienes quieren romper España» y no se ha cortado a la hora de decir: «Usted, señor, no da la talla». También le ha pedido que aclare si va a dar indultos o no a los presos políticos. Entonces, ha intervenido Rivera, quien ha pedido a Sánchez que no se pudiera «nervioso», ha criticado la actitud que demostrado Iceta en estos meses y ha espetado: «Emergencia nacional enviarle a la oposición».

Otras frases

– Iglesias: «Lo que veo es falta solidaridad y empatía y unos cuantos insultos y gritos menos».

– Sánchez: «La moción de censura fue por la corrupción del partido popular».

– Sanchez, de Casado y Rivera: «Como van a mentir los dos...».

– Iglesias: «Este debate se está viendo fuera de España, no es para que estemos sacando fotos».

– Rivera: «En Rentería, cuando nos acosaron, el señor Echenique, en vez de defendernos, dijo que no teníamos que haber ido. ¿Nos va a decir el señor Echenique ahora qué pueblos podemos y no podemos visitar?»

– Rivera, en cuanto a estas elecciones: «Hay dos opciones: votar sí o no a España».

– Iglesias: «Deberíamos mostrar una imagen mínimamente responsable, no enseñarnos fotos ni tirarnos papelitos [en alusión a la tarjeta y la fotografía que Rivera, en dos momentos concretos del debate, ha sacado de debajo de su atril] [...] Hay situaciones en las que la gente se merece un debate mínimamente sosegado».

A los electores

Casado: «Quiero pedirles humildemente su voto, el acto de mayor confianza que se puede tener en democracia. Tengo el mejor programa electoral y soy el líder del partido que mejor ha hecho por el partido cuando ha gobernado. Quiero crear empleo y bajar impuestos para todos, garantizar al unidad de España, la seguridad, la libertad, para trabajar para usted, para servir a España».

Iglesias: «Hay gente que piensa que la política no sirve para nada. ¿Por qué las empresas entonces se gastan tanto dinero en fichar políticos para sus consejos? Nosotros hemos podido cometer muchos errores, pero hemos demostrado que a nosotros no nos compra nadie. Lo que les quiero pedir es que nos dé una oportunidad, una sola, estar en un gobierno cuatro años y si no conseguimos nada, no nos voten nunca más».

Rivera: «¿Lo escuchan? Es el silencio, de una pareja, triste, que se mira a los ojos sabiendo que no pueden tener hijos. El silencio de un autónomo que baja la persiana de su negocio. De una pensionista indignada que ve una irrisoria subida de 0,25€ de su pensión. Pero también el que quieren imponernos a los españoles. Es el silencio cómplice de Sánchez. Pero el 28A vamos a votar, vamos a ganar, vamos Ciudadanos, vamos España».

Sánchez: «En democracia podemos optar, elegir, un país con más justicia social, convivencia o encrespamiento. El próximo 28 de abril estamos convocados a decidir qué país queremos. Pido a los jóvenes que voten por el futuro, a las mujeres por la igualdad, a los mayores por el respeto, y a todos por la convivencia. Les pido que hagamos una enorme moción de censura contra la desigualdad. Apostemos por una España que avanza».