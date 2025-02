Feijóo: «Andalucía es el triunfo de la moderación frente a la vieja política del populismo»

El nuevo PP ha convocado hoy una Junta Directiva Nacional , máximo órgano entre congresos, para organizar una fiesta a Juanma Moreno tras su éxito en Andalucía, donde el domingo hizo historia al ganar por mayoría absoluta. Ha sido el homenaje de todo el partido, unido y sin una sola fisura o voz discordante, a un modelo con el que Feijóo quiere llegar a La Moncloa . Moreno ha subrayado que la victoria de Andalucía «es de todos», ha pedido al PP que tenga los pies en la tierra, que no pierda el contacto con la calle y ha subrayado que ese es el modelo que llevará a Feijóo a la Presidencia del Gobierno. El líder del PP, que ha tomado nota de los deberes que le ha puesto Moreno, ha asegurado que el domingo fue el triunfo de la moderación, frente «a la vieja política del populismo».

Desde la entrada en la sede nacional del PP, el recibimiento de los populares a Moreno y Feijóo ha sido el de las mejores ocasiones: paseíllo de Nuevas Generaciones, entre aplausos y abrazos, y aluvión de felicitaciones al entrar en la sala donde ya estaban los principales dirigentes del partido de toda España. Para amenizar la espera, Génova puso en bucle 'Glory Days', de Bruce Springsteen.

En la Junta Directiva ha habido dos intervenciones en abierto, las de Moreno y Feijóo. El presidente del PP ha elogiado la victoria en Andalucía y de forma especial el líderazgo de Moreno, «un presidente tranquilo y sereno». «Andalucía votó sin miedo, en libertad y votó libertad. Votó gestión, estabilidad, futuro, prosperidad, crecimiento y empleo».

La receta del éxito , según Feijóo, es el hambre, la ilusión, la humildad, el trabajo, la inteligencia y la sensibilidad. «Cuando se dan esos factores se encuentra la receta del éxito político». A su juicio, el pasado domingo se demostró que «es posible otra forma de hacer política, con una campaña limpia, en positivo, con balance de gestión, sin insultos, y sustituyendo cada descalificación del adversario por una propuesta».

Feijóo ha roto de golpe uno de los tópicos de los últimos años sobre la nueva y la vieja política. La vieja política , según ha explicado, es la que han traído los populismos, mientras que la nueva política es la que se ha impuesto en las urnas en Andalucía con la moderación y la gestión como banderas.

«La vieja política es ahora el populismo, los políticos que no dicen nada, que confrontan, esos son los que pierden las elecciones y están en declive y en decadencia, y son a los que vamos a sustituir con la buena política, con la política de verdad, y no con la política frívola que se ha instalado en España en los últimos años», ha subrayado Feijóo, quien ha elogiado la nueva política de Moreno y del PP : «La política de dialogar y pactar, de no dividir, de los consensos, que no insulta, que piensa en las personas, mucho más que en las ideologías».

Es esa nueva política, a su juicio, la que ha llevado a Moreno a arrasar en las urnas: «Es el triunfo de la moderación, que no es lo mismo que la equidistancia. Una moderación de palabras y de hechos, que carece de hipotecas y de condicionantes. Es el triunfo de la política útil, que se preocupa por lo mismo que preocupa a los ciudadanos. Que une a la población en objetivo comunes y desoye polémicas estériles».

Feijóo ha asegurado ante los suyos que el PP está «en el buen camino" y no lo va a abandonar. "La política española necesita volver a la centralidad y necesita mayor credibilidad».

Antes de terminar, el presidente del PP ha querido contestar a quienes han dicho que el triunfo del PP se ha producido gracias a Sánchez, por los fondos dirigidos a Andalucía. El líder del PP cree que negar la realidad para escapar de ella es un error, como sería caer en un triunfalismo injustificado . «España no está para triunfalismos, ni para complacencias de ningún tipo. Vivimos una crisis muy profunda».

«Un éxito de todo el PP»

Antes de Feijóo había tomado la palabra Juanma Moreno , el más aclamado, hasta el punto de que ha tenido que pedir a todos que parasen un poco porque empezaba a pasar un poco de vergüenza. «Este es un éxito de todo el PP», ha subrayado el ganador de las elecciones andaluzas, quien ha elogiado a Feijóo por su forma de entender la política, aunque también le ha puesto deberes. «Te auguro grandes éxitos, Alberto», ha señalado. «España necesita una alternativa, un presidente, un cambio político ya, y eso lo vas a conseguir».

«Esta es una victoria de todos», ha insistido Moreno. «Hemos sabido entender Andalucía, y eso es fundamental para gobernar, la pluralidad, la diversidad que tiene Andalucía, entender que tenemos que encontrar puntos de encuentro para concitar una mayoría social». «Hemos entendido que la sociedad quiere cambios políticos, con determinación, pero con serenidad. "Los andaluces han avalado la gestión, pero también un modelo que es inclusivo, que es transversal«, ha explicado ante un auditorio entusiasmado con este éxito.

«Hay que tener los pies en la tierra», ha avisado Moreno, quien ha dejado claro que cuando uno pierde el contacto con la calle, no es capaz de tomar un café, de escuchar una crítica, pierde la conexión con la sociedad. Por eso ha pedido actuar con «enorme humildad».

«Esta mayoría absoluta nos da la razón, la posibilidad de trabajar con más eficacia. Pero no podemos actuar de manera unilateral, no podemos tomar decisiones de espalda a los ciudadanos, no podemos perder la base, este es un proyecto político popular, del pueblo, un partido grande», ha defendido Moreno. «Hay que gobernar como si tuviéramos un gobierno en minoría».

Madrid como referente

Moreno ha lanzado un guiño a Ayuso , y ha recordado que Madrid es la locomotora económica de España, y Andalucía quiere competir con ella. Ha destacado que la presidenta de la Comunidad de Madrid es inteligente por ir a Miami para captar empresas, y ha comentado, en tono de humor, que ya irá él detrás para quedarse con alguna. «Y Andalucía tiene playa», ha añadido entre risas de los asistentes.

"Nos fijamos en los mejores y por eso pongo de referencia, como el resto de presidentes autonómicos a la Comunidad de Madrid, que es la locomotora económica y social de España. Queremos competir con Madrid, en el buen sentido, querida Isabel", ha asegurado Moreno.