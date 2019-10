Fátima Báñez reivindica el legado de Rajoy y apoya el liderazgo «tranquilo» de Casado: «Ahora te toca a ti» El presidente del PP advierte de que Sánchez «ha fracasado» en la economía y frente al desafío independentista

Mariano Calleja SEGUIR Toledo Actualizado: 20/10/2019 13:33h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El PP ha organizado este domingo en Toledo un acto preelectoral sobre empleo y pensiones, en un intento de abrir la campaña a otros asuntos que no sea lasituación en Cataluña. El presidente del PP, Pablo Casado, con el viento de las encuestas a favor, ha estado acompañado de la exministra Fátima Báñez, quien ha reivindicado el legado de Rajoy y ha apoyado al líder de los populares: «Ahora te toca a ti».

El auditorio donde se ha celebrado el acto se ha quedado pequeño, con 600 personas sentadas y otras 200 de pie, según la organización. El presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha abierto un mitin al que ha asistido la exministra Fátima Báñez, quien ha reivindicado el legado de Rajoy.

Casado ha elogiado a Báñez, a quien ha definido como «la mejor ministra de Empleo de la historia de la democracia en España»: «Fátima es una persona muy querida en el partido, y para mí una buena amiga».

El presidente del PP ha centrado su intervención en las políticas de empleo, el punto fuerte de los populares, el que querría tener como eje principal en todos sus mítines, pero que la inercia de la campaña va dejando en un segundo plano. Ha defendido que el PP quiere mantener la flexibilidad laboral, favorecer la movilidad y la contratación indefinida. Ha propuesto también un plan de choque de empleo juvenil, y otro para el empleo femenino, así como medidas de apoyo para los autónomos. «El PP va a evitar la crisis», ha asegurado.

«La política de pensiones tiene que estar fuera de la estrategia electoralista, hay que hacer una política para que haya revalorización», ha planteado Casado en el acto en Toledo.

Pero la situación en Cataluña manda. Después de hablar de empleo y pensiones, Casado ha recordado lo que ha supuesto en gasto el independentismo: «Ha habido 4.000 empresas que se han marchado de Cataluña, en total 100.000 millones de facturación que se ha ido a otras partes de España. Ha habido una bajada de actividad económica catalana, de 600 millones de euros en una semana. El corte de carreteras tiene un impacto diario negativo de 25 millones de euros. El PIB en Cataluña crece un punto menos que antes del referéndum».

«Quiero pedir a Sánchez que se ocupe de cientos de miles de catalanes que solo quieren seguir viviendo en paz y quieren vivir en una tierra que forma parte de España. Sánchez ha fracasado y su proyecto, si lo ha tenido, se ha agotado. Ha fracasado en gestionar la economía y a la hora de abordar un grave desafío independentista». «La alternativa está aquí», ha subrayado.

«Hace falta en España un Gobierno de verdad, que lidere, no que esté enclaustrado en La Moncloa, que sea previsor, no sobrepasado por los acontecimientos, se necesita un Gobierno que sepa tomar decisiones, y no uno al que le tiemble las piernas. Un Gobierno que garantice el orden público. Sánchez está haciendo a los españoles rehenes de sus compromisos. Sin los votos de Torra nunca hubiese sido presidente, y por eso quizás no puede hacer nada contra ellos».

La mayor ovación en el acto se la ha llevado el policía que está ingresado herido grave, por los ataques de los independentistas violentos. El público ha aplaudido a rabiar entre gritos de «presidente, presidente» dirigidos a Casado. «¡Viva la Policía Nacional y la Guardia Civil, y los agentes de los Mossos!», ha dicho Casado.

Fátima Báñez, con Rajoy y con Casado

Báñez se ha estrenado en esta precampaña para apoyar a Casado como candidato a la Presidencia del Gobierno. El líder del PP le pidió que participara en este acto. Y aceptó la invitación rápidamente. «Es el partido de las personas y de la prosperidad, ese es el PP. Es el partido de empleo y el que garantiza el Estado del Bienestar, lo debemos llevar con orgullo, humildad y mucho compromiso. Hablemos de verdad de las cosas que importan a los españoles, y con realismo».

«Estamos en un momento de desaceleración, vuelven a verse luces rojas en el horizonte, pero hay una gran oportunidad por delante, que es liderar el presente y el futuro de España con rigor, compromiso y con las políticas del PP», ha subrayado Fátima Báñez.

La exministra de Rajoy, del equipo de Soraya Sáenz de Santamaría hasta el final, ha recordado que en España siguen vigentes los últimos Presupuestos del PP y las reformas que aprobó el anterior Gobierno: «España hoy la gobiernas los últimos Presupuestos del PP, y las reformas vigentes son las del PP, y por eso España tiene una oportunidad de superar este momento. Tenemos el reto de alcanzar los 20 millones de personas trabajando en los próximos meses. España está cerca de alcanzar ese primer objetivo, que la recuperación llegue a todos con 20 millones de personas».

«La gran prioridad de España es que alcancemos altos niveles de empleo en nuestro país», ha advertido Báñez.

«Estamos cerca de unas elecciones, fuera del debate más acalorado, a los españoles hay que decirles una gran certeza: los Gobiernos que traen crecimiento y oportunidades para todos son los que garantizan las pensiones. Los que nos meten en la crisis y con los que vuelven el paro, son los que ponen en riesgo el sistema de pensiones».

Báñez ha defendido el legado de Rajoy y las decisiones que tuvo que tomar frente a la crisis económica, y que evitaron «el rescate», lo que evitó que se metiera la tijera a las pensiones. Báñez ha defendido que las pensiones son «dignas» y habrá que seguir mejorándolas en el futuro.

«Es hora de la confianza, en España y en los españoles. Vuelvo a 2011. En 2011, todo el mundo pedía el rescate de España pero el PP confió en España y en los españoles, y junto a la sociedad sacamos a este país adelante. Ahora, igual, es el momento de la confianza, de seguir creciendo y creando oportunidades, querido Pablo, ahora te toca a ti, es el momento del liderazgo auténtico, tranquilo, de la buena gestión y los buenos equipos», ha defendido la exministra.

Toca hablar de España

«Ahora toca pensar en España», ha señalado Núñez, que ha pedido un fuerte aplauso a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado por su labor en Cataluña. El público les ha dedicado una fuerte ovación puesto en pie. «Todos nos preguntamos dónde está el PSOE, dónde esta Emiliano García Page y Pedro Sánchez, desde luego no están donde tienen que estar, que es garantizando el Estado de Derecho y la democracia». Núñez, algo desviado del discurso local que le tocaba, ha acusado a Sánchez y a todo el PSOE de tener un silencio cómplice con los independentistas.

Núñez ha repartido críticas al resto de partidos. A Ciudadanos le ha acusado de «egoísmo, tacticismo y falta de sentido de Estado» por rechazar la propuesta de la plataforma de España Suma, para aglutinar el voto de centro-derecha.