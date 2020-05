La estrategia fallida de alabar a Almeida para debilitar a Ayuso «Intentar abrir una brecha entre ambos es darse contra la pared», dice el PP

Rita Maestre, portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento de la capital, sorprendió a todos a mediados de abril cuando, en un pleno, mostró su «apoyo total» a las medidas que pusiera en marcha el alcalde, el popular José Luis Martínez-Almeida, porque «creemos que queréis hacer lo mejor por vuestra ciudad y porque en ese sentido confiamos en vosotros como gobierno». El aval al regidor del PP desde la izquierda resultó más sorprendente aún, si cabe, por contraste con la situación en la Comunidad de Madrid, donde la oposición a Díaz Ayuso es furibunda por parte del PSOE, MM y Unidas Podemos.

Tan sorprendente que hay quien se pregunta si será sincero el apoyo, y no parte de una estrategia que pasa por convertir a Martínez-Almeida en el «poli bueno» y a Díaz Ayuso en la «mala» de esta historia. Que sea una trampa para debilitar a la presidenta regional, muy destacada de todos sus demás rivales en las últimas encuestas publicadas sobre intención de voto.

Pero no parece fácil abrir una cuña entre ambos políticos populares: la relación entre ellos «trasciende lo convencional», señalan en fuentes municipales: no sólo son de la misma generación, sino que comparten además el hecho de haber sido ambos una elección personal de Pablo Casado. Arriesgada y no secundada por todos en su día, pero que tras las elecciones autonómicas demostró haber sido un acierto, puesto que los dos alcanzaron el gobierno de sus respectivas instituciones. Un punto de vista en el que coinciden los conservadores desde el ámbito regional, donde creen que «intentar abrir una brecha entre Almeida y Ayuso es darse contra la pared».

Apuestas de Casado

Lo cierto es que Martínez-Almeida ha apostado, desde el inicio de la crisis de la pandemia, por concentrarse en la gestión municipal y evitar las polémicas, y ha sido muy aplaudido por ello; mientras que la presidenta Díaz Ayuso, sin dejar nunca de trabajar, ha mantenido casi a diario confrontaciones con el Gobierno de la Nación.

Algo que desde el entorno del alcalde entienden y justifican: hay «menos margen para la política, para el proyecto ideológico, en el Ayuntamiento; la buena praxis de la gestión municipal es el día a día». Mientras que la presidenta regional y la Comunidad de Madrid en sí se han convertido en «punta de lanza contra el Gobierno central».

Una actitud, la de Díaz Ayuso, también condicionada por haber sido objeto, desde el primer momento, de un ataque frontal de los partidos de la izquierda. Y no sólo: en el PP recuerdan episodios como la puesta en marcha de una comisión de investigación sobre Avalmadrid, entidad que le hizo un préstamo nunca reembolsado a una empresa en que participaba el padre de Díaz Ayuso. Su socio de Gobierno, Ciudadanos, votó a favor de esta comisión, un gesto que despertó en el PP una desconfianza hacia los naranjas que desde entonces no ha hecho más que incrementarse.

Telemadrid

Fue el primero, pero no el único de los desencuentros entre ambos grupos. Ha sido muy sonada también la pugna por el control de Telemadrid, que en el entorno de la presidenta consideran un medio más cercano al vicepresidente Aguado que a la jefa del Ejecutivo regional.

El último ejemplo es lo sucedido esta misma semana a raíz de la polémica por el apartahotel que ocupa la presidenta madrileña desde el inicio de la crisis sanitaria. Desde el PP no dudaban en apuntar a Ciudadanos como la «mano negra» que dio publicidad al asunto.

El tema ha acabado con una investigación interna encargada por la presidenta, el cese fulminante de un alto cargo de la consejería responsable del asunto (bajo el mando de Cs), y la advertencia desde la Puerta del Sol de que es Díaz Ayuso quien decide y firma las destituciones.

