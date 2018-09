Errejón niega que exista un pacto con Iglesias para abandonar la Ejecutiva de Podemos El candidato a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Íñigo Errejón, afirmó que dejará el Consejo de Coordinación del partido cuando el secretario general lo decida

Servimedia

Madrid Actualizado: 07/09/2018 10:19h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El secretario de Análisis Estratégico y Cambio Político de Podemos y candidato a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Íñigo Errejón, afirmó este viernes que dejará el Consejo de Coordinación del partido cuando el secretario general, Pablo Iglesias, lo decida.

Lo hizo en una entrevista en RNE recogida por Servimedia en la que recordó que este órgano director es de «designación directa» del líder del partido y dijo que no sabe cuándo saldrá de él, por lo que negó tácitamente que existiera de antemano un pacto entre él e Iglesias de que lo abandonaría cuando se centrara en su candidatura a la Comunidad de Madrid.

«Es un órgano que constituye el secretario general. Entré cuando me lo pidió y dejaré de estar cuando me lo pida», sintetizó Errejón. «Cuando se considere que me tengo que volcar sólo en la candidatura, se formalizará una cosa que ya está pasando de facto. Cuando así se decida me dedicaré plenamente a lo que estoy haciendo ya».

El candidato de Podemos a la Comunidad dijo también que mantendrá el acta de diputado nacional «mientras me dé la fuerza», y lo justificó señalando que, de hecho, «buena parte» de su labor en el Congreso se está centrando ya en problemas de Madrid.

Podemos buscará un Gobierno de coalición

Errejón lanzó una crítica velada a Iglesias cuando se le recordó la afirmación de este último de que, si sale a quedar segundo en las elecciones autonómicas, no las ganará nunca; una reflexión que el candidato quiso entender como «general y abstracta», no referida específicamente a él. «El nuevo tiempo político nos ha enseñado que lo más transformador no tiene tanto tanto que ver con grandes proclamas y golpes en el pecho como con humildad», estableció. «No gana el que dice más veces la palabra ‘ganar’».

Además, defendió la «capacidad de empatía, humildad y escucha para forjar mayorías» y «entenderse con el que no piensa como uno», por antonomasia entre el PSOE y Podemos, como él recordó que propuso desde el principio, sin mencionar que Iglesias abogó por lo contrario. «Siempre defendí lo mismo», subrayó, sin querer afirmar, ni siquiera a instancias del entrevistador, que el líder del partido se hubiera enmendado. «No lo creo, hemos ido aprendiendo», dijo. Eso sí, auguró que a partir de las elecciones autonómicas y municipales del año que viene, «lo natural y razonable» será que se forjen gobiernos de coalición entre ambas fuerzas, a veces una por delante y a veces la otra.