Elecciones 2019, resultados en directo: Los ganadores de las elecciones municipales, autonómicas y europeas

Actualizar

8.18La candidata de Abuelas por Patones, Charito, de 95 años, se ha convertido en concejal de este pueblo de la Sierra Norte de Madrid, aunque no gobernará, ya que su candidatura sólo ha conseguido un edil frente a los cinco del PSOE, primera fuerza. La candidatura de Abuelas por Patones se sitúa como tercera fuerza con un 15,71 % de votos, el PP segunda con 20,19 % y un edil, mientras que el PSOE consigue la mayoría absoluta con un 60,90 % de apoyos y cinco ediles, según datos del Ministerio de Interior.

8.08El gran perdedor de las elecciones fue Unidas Podemos, que sufrió la pérdida de una notable representación en toda España, todo un cataclismo electoral. Iglesias solo aspira a condicionar ejecutivos socialistas en cuatro comunidades de doce: Canarias, Islas Baleares, Asturias y La Rioja. Golpe duro en Castilla y La Mancha, donde ni siquiera lograron representación después de que el barón socialista Emiliano García-Page y el secretario general de Podemos Castilla-La Mancha, José García Molina, hayan gobernado juntos la mitad de la legislatura. Molina, de hecho, avanzó ayer que dimitirá esta semana. Aun así, el revés más doloroso lo sufrieron en la Comunidad de Madrid. La plataforma Más Madrid, liderada por Íñigo Errejón, arrasó con la candidatura de Podemos, encabezada por Isa Serra. Errejón irrumpió en la Asamblea de Madrid con 20 diputados (mordidos a los morados) y se posicionó así como alternativa a la izquierda del PSOE en la región. Podemos se queda con siete. Unidas Podemos perdió ayer casi todos los ayuntamientos «del cambio» de los que presumió en 2015 y también sufrió un duro batacazo en Europa. La confluencia de Podemos e Izquierda Unida solo logró seis eurodiputados, es decir, cinco menos. Al final del recuento nadie de la Ejecutiva de Podemos salió a hacer balance de los resultados. Tampoco se asomó por allí Pablo Iglesias. Una de las peores noches del secretario general. La debacle de la formación frena en seco la anhelada entrada en el Gobierno del PSOE que durante el último mes ha vendido Pablo Iglesias. Podemos se resignó ayer a ser la muleta del PSOE en algunos territorios, pero los malos resultados dejan al líder sin cartas en la manga para sentarse a negociar con Pedro Sánchez.

8.04Anoche Pedro Sánchez lanzó un dardo a Ciudadanos: «Es hora de levantar el cordón sanitario al PSOE». El líder socialista criticó la posibilidad de que PP y sobre todo Cs vayan a pactar con Vox en varios municipios y regiones, sobre todo en Madrid. «Un pacto con la ultraderecha no sé cómo se lo tomarían el resto de partidos liberales de Europa», dijo antes de apelar «a la responsabilidad de los líderes nacionales, para no dejar en manos de la ultraderecha la estabilidad de gobiernos municipales y autonómicos». Los socialistas, con Josep Borrell a la cabeza, ganaron las elecciones europeas con más de 12 puntos sobre el PP y una participación récord del 64,83%.

8.01Ciudadanos pincha en la batalla por liderar el centro-derecha y se aleja del «sorpasso». Como en las elecciones generales de 2015 y 2016, sus propias expectativas fueron el mayor enemigo de Cs este 26 de mayo. Confiaban en imponerse a los populares en la Comunidad de Madrid y en Aragón a nivel autonómico, y en Madrid y en Valencia en las municipales, pero Cs no logró el «sorpasso» al PP en ninguna autonomía, cuando sí lo hizo en las generales en Andalucía, Aragón, Baleares, Cataluña y Madrid. Le queda el consuelo de entrar en ejecutivos autonómicos, pero no liderará ninguno de los grandes gobiernos.

7.45La doble victoria del centro-derecha en Madrid refuerza el liderazgo de Pablo Casado en el PP. Pese a que el retroceso en el voto del PP fue generalizado, tanto en las municipales como en las autonómicas y europeas, los resultados se leyeron como suma del bloque de centro-derecha y hubo triunfos morales, como los de Madrid, que dieron a los populares sabor a victoria. El liderazgo de Casado quedó a salvo y reforzado y las críticas internas, preparadas para lanzarse a su cuello hoy en el Comité Ejecutivo Nacional, se replegaron. Tras el triunfo de su apuesta personal en Madrid, Casado tiene manos libres ahora para la «reconstrucción» del partido. Los populares, además, aumentan su distancia en votos con Ciudadanos respecto a las elecciones generales.

7.30¡Buenos días! La larga noche electoral de ayer concluyó con la victoria de los socialistas en los comicios locales (29,47% de los votos) y europeos (33 por ciento), mejorando el resultado obtenido por Pedro Sánchez en las elecciones del 28 de abril, pero los socialistas se fueron a dormir con el sabor agridulce de no alcanzar el poder en las dos plazas en las que había más en juego en esta cita con las urnas, la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid. El Partido Popular ha logrado preservar la Comunidad de Madrid frente a la izquierda y expulsar a Manuela Carmena de la Alcaldía de la capital. La exjueza ha confirmado que dejará la política tras la constitución del nuevo consistorio y que no liderará la oposición madrileña. La exjueza ha confirmado que seguirá «en funciones hasta que se constituya el nuevo Ayuntamiento y se elija al nuevo alcalde». Sobre el resultado: «Yo no culpo a nadie, no se me ocurre en absoluto culpar a nadie que haya tomado la alternativa de presentarse a las elecciones, habrán valorado y habrán sido conscientes de los resultados que han podido tener», ha agregadosobre la candidatura de Carlos Sánchez Mato, para la que Pablo Iglesias pidió el voto dos días antes del 26-M.