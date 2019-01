El CIS distingue a Sánchez del Gobierno En varias preguntas da a elegir entre Sánchez o el Gobierno o un ministro

Víctor Ruiz de Almirón

@vic_almiron Seguir Madrid Actualizado: 05/01/2019 01:56h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

No hay preguntas inocentes. Y más en la demoscopia. «Por lo que Ud. sabe, ¿cree que en el tema de Gibraltar y el Brexit, la Unión Europea (UE) ha apoyado suficientemente al Gobierno español en su postura sobre Gibraltar?». No es una pregunta inocente porque induce claramente a que la opción mayoritaria (46,4%) sea que no y solo un 4,1% diga que sí.

Pero la más llamativa de todas es la que en el punto de partida asume la existencia de logros por parte de España en la cuestión de la negociación del Brexit. «¿A quién cree Ud. que se debe, principalmente, lo logrado en la defensa de los intereses y posiciones de España sobre Gibraltar en la negociación del Brexit?». Tampoco son inocentes las opciones de respuesta, en la que el CIS diferencia entre el presidente y el conjunto del Gobierno. Antes de acceder a este puesto y como miembro de la dirección del PSOE Tezanos estaba convencido de que la marca Pedro Sánchez carburaba mucho más que la del partido. Aunque en este caso concreto el experimento no sale muy bien parado, ya que un 5,4% se lo atribuyen a Sánchez y un 7,9% se lo atribuyen al Gobierno. Se da la paradoja de que hay más españoles (6,6%) que mencionan a la primera ministra británica, Theresa May.

Mientras este CIS ya no pregunta por la confianza que suscita la gestión del Gobierno, una variable que demostró importantes descensos entre los electores del PSOE entre julio y octubre, el nuevo presidente del CIS innova con otras preguntas que tienden a reforzar la imagen del presidente. «¿De los/as líderes políticos/as españoles/as en activo que Ud. conoce, ¿quién cree que puede hacer más por los/as ciudadanos/as de la Unión Europea en estos momentos?». Sánchez se impone en esta pregunta, pero cabría preguntarse la utilidad de la misma porque ¿quién puede hacer más en este momento que quien ocupa el cargo de presidente del Gobierno?

Y de nuevo en esa pregunta el CIS impulsa a Sánchez a costa de su propio Gabinete, ya que se obliga a elegir al ciudadano entre él y su ministro de Exteriores, Josep Borrell. Al que solo escogen el 5,1% de los españoles frente al 17,6% que eligen a Sánchez. En esta pregunta sucede otro caso interesante. ¿Por qué Tezanos decide incluir en esta variable a Santiago Abascal pero no incluye su nombre entre la valoración de líderes políticos?

Además del nuevo cambio en la estimación de voto, que se suprime por un voto en crudo sobre el voto emitido, el nuevo barómetro ha realizado algún otro cambio. Uno de los más llamativos es la supresión de la pregunta sobre la probabilidad de votar a cada partido.

La ausencia de una estimación de voto y de un método de cocina estable produce alteraciones que impide hacer un seguimiento constante. Y provoca alteraciones a la hora de establecer la más mínima comparación. Si en noviembre el voto más simpatía que ofrecía Tezanos situaba al PNV en el 0,7% de los sufragios, en esta ocasión esa columna pasa a llamarse «voto directo en porcentaje sobre voto emitido» y coloca a los nacionalistas vascos en un 1,6%. En voto directo el PNV pasa de 0,4% a 1,2%. Esto podría significar un sesgo en la muestra en el País Vasco, donde PP y Cs compiten peor.