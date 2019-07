En directo: hablan líderes de PSOE y Podemos antes de la segunda votación de la investidura

Actualizar

9.08Calvo: «Hemos llegado a una situación carente de realismo por su parte. Nosotros lo hemos hecho con solemnidad».

9.07Calvo: «Hemos visto a sus compañeros de partido que había que abrir una mesa de Gobierno en Cataluña, que con ellos no habría 155», dice de Unidas Podemos. «No han querido reflexionar sobre sus resultados electorales, ha sido muy difícil».

9.06Calvo: «Nos han pedido el Gobierno literalmente».

9.05Calvo: «Ayer a las 19 de la tarde, Echenique me volvió a insistir que el documento que envió Unidas Podemos era razonable y sensato, que esa era su posición».

9.04Calvo: «Ha querido trufar el Consejo de Ministros».

9.03Calvo: «Yo he negociado muchas veces en mi viday para ir a una negociación tienes que ir con un terreno de realidad e intentar que tus posiciones salgan adelante y creo que esto ha fallado en Unidas Podemos. Han intentado negociar con una proporción que no se corresponde a las urnas. Pretendían que hubiera dos Gobiernos».

9.01Carmen Calvo: «Por fortuna para el país, nuestra economía funciona».

8.59A continuación pasará por los micrófonos de la SER la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo.

8.57Echenique: «Nosotros le preguntamos a la gente qué es lo que piensa para tener claro lo que querían nuestros votantes».

8.55Echenique: «Ayer por la tarde decidieron la negociación».

8.51Echenique: «Nosotros no vamos a entrar en un Gobierno de España a toda costa», insiste. «El PSOE nos está diciendo que proponen que haya 4 personas en un Gobierno socialista, para que haya visibilidad, pero sin las competencias no podemos mejorar la vida de la gente. No hemos venido a la política a figurar o a formar parte de Ministerios decorativos».

8.48Echenique: «Los territorios de Podemos negocian autónomamente», dice en relación de la negociación en La Rioja.

8.46Echenique: «Nosotros no queremos entrar en un Gobierno a toda costa. Queremos llevar a cabo políticas públicas que mejoren la vida de la gente y para eso hace falta tener competencias reales».

8.44Echenique: «A lo largo del día de ayer el PSOE nos hicieron tres ofertas que decían que era la última. En la negociación quedó claro que lo que nos ofertaban en vivienda no permitía acabar con los desahucios».

8.43Habla Pablo Echenique en la Cadena Ser.

8.43Belarra: «Lo que pusimos encima de la mesa era algo digno y que se podía negociar».

8.42Belarra: «No pueden ignorar por completo las propuestas que ponemos encima de la mesa. Jamás había estado en una negociación en la que desde el otro lado te dicen a todo que no».

8.41Belarra: «Es un tratamiento que no me parece razonable para algo tan serio como una negociación del Gobierno de un país».

8.40Belarra: «No creo que haya muchos líderes como Pablo Iglesias que den un paso a un lado. Pero nos hemos encontrado un muro en la negociación».

8.39Belarra: «Con el conjunto de la que pensamos que es la última propuesta daba aproximadamente un peso de un ministerio y medio. No es una forma de abordar con lealtad la negociación con un socio que va a estar unido cuatro años. Nuestros votos no valen menos que los del Partido Socialista».

8.38Belarra: «El PSOE no nos deja la cartera de Trabajo porque somos incómodos para la CEOE», ha respondido a una pregunta en RNE.

8.36Belarra: «Hemos ido a la negociación con la mayor flexibilidad del mundo, el problema es que el PSOE nos ha dicho que no a todo. Da la sensación de que no esperaban que Pablo Iglesias diera un paso a un lado el viernes y que han improvisado las negociaciones».

8.35Belarra: «Hemos pedido competencias para poder mejorar la vida de la gente. En materia de transición ecológica y nos han dicho que de ninguna manera. También hemos pedido en Igualdad y nos ofrecían propuestas vacías, básicamente hacer de decorado. No parece lógico que si quieres hacer algo con tu socio no se concrete absolutamente nada, con ministerios o títulos vacíos. Era un peso irrisorio».

8.34Belarra: «Ayer nos trasladaron por vía telefónica que daban por terminadas las negociaciones. Hemos tratado de facilitar las negociaciones hasta el último momento. Hemos visto que no podemos llevar a cabo nuestras propuestas».

8.33Belarra: «Nos encontramos con una negociación caótica. Nos quieren de decorado y nosotros no vinimos hasta aquí para acabar siendo los coros de un Gobierno del Partido Socialista».

8.32Habla en RNE Ione Belarra, portavoz adjunta de Podemos: «Nosotros hemos dicho que hasta el último momento que ese gobierno de coalición progresista salga adelante. Ellos dieron por rotas las negociaciones y en ese punto están».

8.30¡Buenos días! Bienvenidos a la cobertura en directo de las declaraciones de los principales líderes de PSOE y Podemos previo a la segunda votación de la investidura de Pedro Sánchez.