El despreciable mensaje de Arran tras la muerte de Rubalcaba

La noticia ha conmocionado a todo el panorama político. El exvicepresidente del Gobierno, que también fuera ministro del Interior, entre otros muchos altos cargos, Alfredo Pérez Rubalcaba, falleció este viernes a los 67 años en el Hospital Universitario Puerta de Hierro de Majadahonda, donde se encontraba ingresado tras haber sufrido días antes un ictus.

Las reacciones por parte de muchas personalidades de la política, así como de otros campos no tardaron en llegar. El Gobierno decretó luto oficial y por la capilla ardiente, ubicada en el Congreso de los Diputados, no han dejado de pasar miembros de numerosas formacioens políticas para dar su último adiós al Rubalcaba.

Sin embargo, los «cachorros» de la CUP, la organización juvenil independentista Arran, ha publicado un mezquino mensaje en las redes sociales, donde se dirigen al político fallecido de un modo despreciable. «Hasta nunca más, ministro de los GAL», se puede leer en el mensaje escrito en catalán. Posteriomente, han lanzado otro tuit miserable dirigido a la formación socialista donde Rubalcaba desarrolló su trayectoria política. «Hola PSOE, como sabemos que realmente te gusta enterrar a la gente en cal viva os dejamos esto. Hasta nunca, Rubacalba, el ministro de los GAL y firme defensor del terrorismo de estado. Nos vemos en el infierno».

👋 Hola @PSOE, com que sabem que us agrada molt enterrar a la gent amb cal viva us deixem això per aquí 😉



👉 Fins mai més, Rubalcaba, ministre dels GAL i ferm defensor del terrorisme d'Estat



🙋 Ens veiem a l'infern! pic.twitter.com/nTtxu4QisG