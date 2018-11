Defensa rectifica: el Ejército estará en el Salón de la Enseñanza de Barcelona Robles corrige el paso y asegura la presencia tras el malestar creado en las Fuerzas Armadas

Enrique Serbeto

Seguir Madrid Actualizado: 19/11/2018 23:01h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Nueva rectificación del Gobierno de Pedro Sánchez, que llega otra vez desde el flanco del Ministerio de Defensa. La ministra, Margarita Robles, ha metido la marcha atrás en la intención de su Departamento de impedir la presencia del Ejército en el Salón de la Enseñanza de Barcelona y aseguró que «sin duda» las Fuerzas Armadas estarán en la importante cita educativa, que tendrá lugar en marzo de 2019 en la capital catalana. «El Ejército español sí que va a estar en la feria de Barcelona como está en todos los lugares del mundo, defendiendo la paz, la seguridad y la libertad», ha afirmado la ministra asegurando el compromiso del Gobierno socialista de «potenciar al máximo» las Fuerzas Armadas, que son «un ejemplo en el mundo» y «en España».

Robles ha cambiado el paso tras la información publicada el domingo por ABC de que el Gobierno socialista cedía a las presiones de la alcaldesa, Ada Colau, y de los independentistas, lo que desató un enorme malestar en las Fuerzas Armadas. «Sí van a estar, que no haya ninguna duda, en la Feria de Barcelona, como lo están en muchísimas otras ferias y como lo han estado en el mes de octubre en el Salón Náutico de Barcelona», ha corregido la ministra en declaraciones a los periodistas tras participar en Bruselas en la reunión conjunta de los ministros de Defensa y Exteriores de la Unión Europea.

Robles ha querido destacar que «las Fuerzas Armadas no pertenecen a ningún partido político, son del Estado» y mientras ignoró los ataques reiterados de la alcadesa de Barcelona y de los nacionalistas al Ejército, ha aludido a una supuesta «utilización partidista» en alusión velada a PP y Ciudadanos, que exigieron ayer su comparecencia urgente en el Congreso para explicar el veto en Cataluña, finalmente rectificado. «No me parece adecuado que hay partidos políticos que quieren estar utilizando si las fuerzas armadas están o no están», ha aseverado.

El primero en celebrar la decisión corregida fue su compañero en el Consejo de Ministros y titular de Exteriores, Josep Borrell, quien ha comparecido junto a Robles en Bruselas y se ha felicitado por la presencia de las Fuerzas Armadas en Barcelona. Borrell, la voz más crítica en La Moncloa con el separatismo catalán, ha recalcado el «altísimo grado de preparación profesional» del Ejército español y su «extraordinario nivel intelectual y técnico», informa Efe.

PP y Cs piden aclararlo

PP y Cs han solicitado este lunes la comparecencia urgente en el Congreso de la ministra de Defensa para que explicase el futuro de las Fuerzas Armadas en esta cita educativa donde participan desde 2001 con éxito (8.000 personas visitaron el «stand» del Ejército el año pasado). Estos partidos denunciaron la «cesión» del Gobierno a sus «socios» ante el deseo expresado por la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y los independentistas. Cs también ha pedido la comparecencia de la ministra de Educación.