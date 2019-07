Debate de investidura de Pedro Sánchez en directo | Rufián a Sánchez: «¿Qué hace ignorándonos?»

Actualizado: 23/07/2019 09:59h

Actualizar

9.59Sánchez: «Hay que ser conscientes de que necesitamos interlocución y diálogo en esos dos ámbitos: Cataluña y el conjunto del Estado español».

9.58La opinión de Rosa Belmonte: «Rufián contra los sueldos de Botín, Ortega y Roig. Rufián contra el capitalismo. Noticia bomba».

9.56Sánchez alude de nuevo a la sentencia de la Audiencia Nacional al PP: «La moción de censura de hace 12 meses fue una moción de censura que tuvo una causa principal, una sentencia de la Audiencia Nacional a un PP que no asumió su responsabilidad con los casos que fueron sentenciados».

9.55Sánchez no cree que los resultados del 28 de abril fuesen consecuencia del miedo a la ultraderecha. «Nosotros demostramos que hay caminos alternativos, demostramos que se pueden hacer muchas cosas que la derecha durante siete años decía que era imposible poner en marcha. Y nosotros lo demostramos en 12 meses, con la colaboración de Unidas Podemos, también de ERC. Pero discrepo con que el 28 de abril se votara como reacción al temor a la emergencia de la ultraderecha. Votaron por la esperanza», asegura el líder del PSOE.

9.54La opinión de Hughes: «Sánchez limita el diálogo a la Constitución, al Estatuto y al fin de la vía unilateral».

9.53«La primera y principal premisa es acabar con la vía unilatera y ser conscientes de que lo que tenemos ahora mismo en Cataluña es un problema de convivencia, y no de independencia», prosigue Sánchez.

9.51El candidato socialista hace referencia a Cataluña: «Lo primero que tienen que hacer ustedes es reconocer a la parte de Cataluña que no abraza las tesis independentistas», asegura.

9.50La opinión de Manuel Marín: «Sánchez contesta a Rufián con un nuevo llamamiento, fingido o no, útil o inútil, a PP y Ciudadanos. Rufian no entiende nada».

9.49Sánchez: «Cuando pido la abstención de PP y Ciudadanos es apelar a la responsabilidad (...) No les estoy pidiendo apoyo, solo que asuman su responsabilidad en primera persona, no se desentiendan».

9.46El candidato socialista apela de nuevo a la responsabilidad para la formación de un Gobierno. «Se necesita un Gobierno cuanto antes para defender los derechos sociales. Las formaciones políticas con historias tenemos raíces e historia y sabemos qué podemos hacer juntos y qué no podemos hacer juntos», afirma el diputado.

9.45Toma la palabra Pedro Sánchez, que agradece el cambio de tono al portavoz de ERC.

9.45Rufián finaliza su intervención: «Para votar un acuedo debe existir ese acuerdo. Para empezar a caminar hay que empezar a moverse. Tienen 48 horas. La historia les contempla».

9.43«Propuestas a derechos en cuanto a derechos sociales y economía, fiscalidad justa; dignificación del mercado laboral, y sobre todo, en esta competición de izquierdas de ayer, acuérdense de los sin techo, de los empleados de más de 52 años que están acampando a pocos metros de aquí», afirma Rufián.

9.42La opinión de Hughes: «Rufián usa cuatro esdrújulas en la misma frase. ¡Cómo se gusta!».

9.40«Dignificación del mercado laboral. En esa Los empleados de más de 2000 años

9.39«Yo no lo voy a pedir al señor Casado que deje de defender la supresión de las autonomías, y no le voy a pedir al señor Rivera que deje de defender lo que le toque defender ese mes. Lo único que pido es que nadie me pida a mí que deje de ser quien soy: republicano, de izquierdas e independentista catalán», asevera el diputado de ERC.

9.38Rufián: «A mí no me roba España. A mí me roba Rato, me roba Bárcenas, me roba Millet y me roba Pujol, y me da igual de dónde sean. Así que presentamos una síntesis de nuestras propuestas, que esperan contrapropuestas, no amenazas, no silencios cómplices».

9.37«El único obstáculo a que la señora Arrimadas sea ministra del Interior, a que el señor Abascal sea ministro de Defensa, son ustedes y nosotros. ¿Qué vamos a hacer?», asegura el portavoz de ERC.

9.36La opinión de Rosa Belmonte: «Que tantos progres ayer pusieran el grito en el cielo por Abascal (porque estuviera en el Congreso) y ahí tenemos a Rufián rufianeando contra España y temiendo unas nuevas elecciones por lo que a él le perjudiquen».

9.35Rufián saca pecho: «Somos el principal grupo catalán en esta Cámara. Somos imprescindibles para la gobernabilidad de este país. Se tiene que hablar con nosotros. Son lentejas, que decía mi abuela», afirma.

9.33Fuentes de Podemos explican que ahora mismo están en el «no», pero que esperan que haya contactos con el PSOE antes de la votación. Informa Gregoria Caro.

9.32La portavoz adjunta de Unidas Podemos, Ione Belarra, ha instado a Sánchez, a «moverse» porque no ve «coherente» negociar, por un lado, un acuerdo de coalición con Unidas Podemos y, por otro, continuar pidiendo la abstención del Partido Popular y Ciudadanos, recoge Ep. «Lo más importante en política es la coherencia, y pedir al mismo tiempo el apoyo de las derechas e intentar construir un Gobierno de coalición no parece la mejor estrategia para pedir nuestro apoyo», ha afirmado Belarra, y ha urgido al presidente del Gobierno en funciones a «moverse» para hacer posible un acuerdo de gobierno de coalición.

9.30La opinión de Agustín Pery: «Que Rufián sea el mejor embajador que ha podido encontrar el independentismo para fajarse en el Congreso dice mucho de la endeblez del cansino movimiento y muy poco de quienes entre la izquierda patria pretenden tomarle en serio».

9.29«El presidente de mi partido y ganador de las elecciones de Cataluña está siguiendo este debate desde una celda de once metros cuadrados. Esa gente de ahí pide 500 años de cárcel por votar», asegura el diputado de ERC.

9.27Rudfián: «Todo el mundo sabe lo que pasó cuando apareció la palabra relator. Manifestación de los trillizos en Colón. Editoriales de la caverna. Y la señora Calvo levantándose de la mesa. Miedo. Y levantaron una campaña electoral con un solo lema: los independentistas son unos irresposnables, unos intransigentes...»

9.25«Sean conscientes de algo, del enorme esfuerzo de generosidad que estáamos hoy haciendo aquí. Sean ustedes conscientes del enorme ejercicio de responsabilidad que estamos haciendo hoy aquí no hablando con el estómago. Porque le puedo asegurar que el estómago nos pide otra cosa. Nosotros a ustedes les votamos una moción de censura gratis. Porque echar a ladrones de Moncloa no era una opción, era una obligación», asegura Rufián.

9.23Rufián alude a dos supuestas caras del PSOE: «¿Serán el PSOE de la reprobación a Sáenz de Santamaría por los palos del 1 de octubre? ¿O el PSOE del "puede que volvamos a aplicar el 155"?».

9.21El diputado de ERC asegura que «respeta a Sánchez porque es el primer secretario del PSOE que ganó contra PRISA».

9.20Rufián, sobre una hipotética repetición de elecciones: «Una situación que sería de una irresponsabilidad histórica que solo pagará la izquierda (...) Quien crea que si volvemos a llamar a la gente a votar el 10 de noviembre van a elegir entre nosotros, entre siglas o entre discursos, se equivoca o miente».

9.17Rufián: «La sensación de que ustedes están jugando al póquer con la ilusión de centenares de miles de personas que salieron a votar el 28 de abril, algunos con la nariz tapada, y con dos promesas: frenar al fascismo y hacer de esta legislatura la de la resolución del conflicto que hay en Cataluña».

9.15El diputado de ERC reporcha la actitud de Sánchez: «La sensación es que sus gestos y sus palabras no se correspondían». «La sensación ha sido de que aquí alguien o muchos mentían, de que usted, ustedes, no han negociado hasta el último minuto», asegura.

9.11Rufián le recuerda la realidad a Pedsro Sánchez: «Señor Sánchez, tengo una noticia para usted. Usted no tiene mayoría absoluta. Usted no ganó el pasado 28 de abril por mayoría absoluta. Y por más que actúe como si la tuviera, no la tendrá. ¿Qué hace pidiéndole la abstención a la derecha? (...) ¿Qué hace ignorándonos a nosotros? Dos horas de discurso de investidura y una sola mención durante tres segundos al final a sus socios, a sus hipotéticos socios de facto, Unidas Podemos. Y cero a Cataluña...», asevera.

9.10Rufián se acuerda de Joan Tardá y Oriol Junqueras: «Comienzo este discurso recordando y denunciando. Recordando al mejor líder, al mejor político, al mejor compañero y al mejor líder que se puede tener. Un abrazo, Joan Tardà. Y denunciando la terrible anomalía democrática que supone que hoy no esté aquí nuestro amigo, líder y candidato que ganó las elecciones generales en Cataluña, Oriol Junqueras», asegura el diputado.

9.09«No puede convencer el odio que no deja lugar a la compasión (...) «Se ha hablado de catalanes y vascos llamándoles la Antiespaña (...) Venceréis, porque tenéis sobrada fuerza bruta, pero no convenceréis, porque convencer significa persuadir, afirma el portavoz de ERC.

9.05Se abre la sesión. Gabriel Rufián, portavoz de ERC, será el primero en hablar.

08.55El secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha señalado que en el debate de investidura de este lunes se vio un «matrimonio de conveniencia» entre PSOE y Podemos, que interesa a ambas formaciones, por lo que cree que llegarán a un acuerdo antes del jueves. «Para Pedro Sánchez y Pablo Iglesias el coste del no acuerdo es altísimo», ha asegurado García Egea en una entrevista en EsRadio, recogida por Europa Press, en la que ha descartado el escenario de repetición electoral.

08.50En el caso de que Sánchez fracase y no se logre una alternativa viable en los dos meses posteriores a la primera votación, esto es hasta el 23 de septiembre, el Rey, con el refrendo de la presidenta del Congreso, deberá disolver las Cortes Generales al día siguiente y convocar nuevas elecciones 47 días después, el domingo 10 de noviembre.

08.47En la sesión que casi con toda probabilidad habrá que convocar el jueves, el candidato tendrá diez minutos para pedir el respaldo de la Cámara, y los representantes de los grupos parlamentarios dispondrán de cinco minutos cada uno. En total, una hora más antes de empezar la segunda votación por llamamiento, en la que al candidato ya le basta con mayoría simple (más síes que noes).

08.45Dado que esa primera votación no tiene visos de producirse antes de las 16.00 horas, todo apunta a que la segunda votación, que se celebrará el jueves, tendrá lugar a partir de primera hora de la tarde. Todo dependerá, no obstante, del tiempo que dedique Sánchez a debatir con los portavoces que intervendrán el martes.

08.43Tras los debates de los portavoces con Sánchez, se procederá a la votación, que se hace por llamamiento y cada diputado se pone en pie para proclamar su voto, lo que lleva su tiempo. La hora en que se anuncie el resultado marcará el Pleno que habrá que celebrarse 48 horas en caso de que Sánchez no logre este martes la mayoría absoluta (176 diputados) que se requiere en el primer intento.

Ver más