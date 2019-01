Los datos desmienten al Gobierno: en Melilla hay más inmigrantes menores que nunca

El presidente de Melilla, Juan José Imbroda, ha negado la versión ofrecida por la Delegación del Gobierno respecto a una disminución de las entradas irregulares de menores extranjeros no acompañados (menas) a la ciudad autónoma en 2018. Tras la Junta Local de Seguridad celebrada ayer en el Palacio de la Asamblea afirmó que en la actualidad «hay más menas que nunca».

Imbroda respondía así a Sabrina Moh, la delegada del Gobierno en Melilla, que aseguró al abandonar la misma reunión que el número de entradas de menas a la ciudad autónoma a lo largo de 2018 ha sido inferior a las contabilizadas en 2017. Según los datos de la Policía Nacional, en 2018 hubo 79 entradas menos que el año anterior, pasando de 1.149 menores a 1.070 en el pasado ejercicio.

Pero para Imbroda, «la prueba del algodón no es lo que diga la Policía Nacional, ni lo que diga la delegada del Gobierno ni lo que diga yo o la Policía Local, sino subir todos los días a La Purísima y contar» los menores acogidos en el centro. El presidente de Melilla ha asegurado que, tal y como le han informado los trabajadores de los centros, en la actualidad hay 909 menas acogidos.

Moh, por su parte, indicó que «una cosa es el número de menores que se atiende en los centros de la Ciudad Autónoma y otra muy distinta que sean de nuevo ingreso, como han hecho ver en varias ocasiones desde el Gobierno local tanto en redes sociales como en ruedas de prensa», refiriéndose a los tuits publicados por el consejero de Bienestar Social, Daniel Ventura.

La semana del 31/12 al 06/01 se han producido 79 ingresos de los cuales 15 son nuevos y de ellos 11 portaban documentación marroquí.

Menores Purísima 660.

C. Asistencial 143.

D. Infantita 32

C. Reforma 48

C. Península 16

Total menores 909

Sra. Delegada cuándo tomará medidas?