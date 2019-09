Encuesta ¿Crees que Sánchez cumple con las condiciones que ha fijado Ciudadanos? El líder de la formación naranja ha ofrecido la abstención al PSOE si cumple una serie de condiciones

Albert Rivera ha ofrecido al PP abstenerse con cuatro condiciones a Sánchez: que no haya indultos a los presos del procés, que se aplique el 155 si no se acata la sentencia, que no se suban los impuestos y que se recupere «Navarra para España». El líder del PSOE ha respondido diciendo que ya cumple con esas peticiones y que, por lo tanto, «no hay ningún obstáculo» para su investidura. ¿Qué opinas al respecto?

Rivera ha presentado su propuesta como una «solución conjunta» de su formación y del PP en un momento límite de la política española. Ha reconocido que su proposición llega a menos de 24 horas de que finalice la segunda ronda de consultas del Rey y previsiblemente ningún candidato obtenga los apoyos suficientes para ser investido. «Estamos dispuestos a poner encima de la mesa una solución de Estado, no de partido» para que la legislatura eche a andar, ha subrayado Rivera.