ENCUESTA ¿Crees que acierta Ciudadanos al permitir a Sánchez tramitar los Presupuestos? Rivera permite al Gobierno sortear el veto del Senado desbloqueando la ley de Estabilidad

ABC

Actualizado: 30/10/2018 10:44h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Ciudadanos rompe la estrategia común junto al PP de bloqueo a la nueva mayoría parlamentaria en la Mesa del Congreso. El grupo parlamentario de Albert Rivera da un giro en su política parlamentaria permitiendo el desbloqueo de la ley de estabilidad presupuestaria con la que el PSOE, Podemos y ERC pretenden eliminar la capacidad actual de veto del Senado, en el que los populares cuentan con mayoría absoluta.

«Lo que no se puede es paralizar la actividad del Congreso porque no le gusta al PP. No nos gustan los Presupuestos de Sánchez e Iglesias, pero hemos venido a debatir, no a bloquear», señalan desde la dirección de Ciudadanos.