ENTREVISTA ABC Cayetana Álvarez de Toledo: «Iglesias busca consumar la obra ideológica de su padre: cargarse el orden democrático» Harta de la superidad moral de la izquierda, la portavoz del PP en el Congreso ve en Pablo Iglesias al heredero de los rupturistas que no aceptaron la Transición: «Se acabó el pedir perdón a los totalitarios antidemócratas». En conversación con ABC, advierte de que la etiqueta de «antifranquista» esconde demócratas y antidemócratas. Iglesias -indica- pertenece a los segundos

Juan Fernández-Miranda SEGUIR Madrid Actualizado: 31/05/2020 01:37h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

No es que Cayetana Álvarez de Toledo (Madrid, 1974) no se amilane ante los ataques de la izquierda más radical, es que considera que plantar cara es esencial para defender los valores constitucionales. En esta entrevista realizada tras su enfrentamiento dialéctico con el vicepresidente del Gobierno, la portavoz del PP no sólo no da un paso atrás, sino que explica por qué los defensores de lo que representó la Transición deben alzar la voz y profundizar en la batalla política y moral con la izquierda radical.

¿Está cómoda en esta situación?

Sí, es mi obligación. No es una cuestión de comodidad.

Atacarla por el título que ostenta forma parte del argumentario contra usted de la izquierda más primaria, y de algún grupo de comunicación. ¿Le molesta en lo personal?

Disfruta gratis de la mejor información Regístrate en La Voz en unos segundos. Es gratis, fácil y rápido. Regístrate ahora Si ya estás registrado, Inicia sesión

Cayetana Álvarez de Toledo: «Iglesias busca consumar la obra ideológica de su padre: cargarse el orden democrático» es un contenido original de ABC.es