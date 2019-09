Casado: «Yo no podría dormir tranquilo si hubiera pactado con Bildu» El presidente del PP asegura que Sánchez no quería «gobernar» y que «ha disfrutado» en funciones

El presidente del PP, Pablo Casado, ha asegurado hoy viernes que él «no podría dormir tranquilo si hubiera pactado con Bildu», en referencia al Gobierno navarro, que el PSOE logró con la abstención de la izquierda abertzale, y que tampoco «podría mirar a los ojos» a los familiares de José María Martín Carpena, concejal malagueño del PP asesinado por ETA en el 2000.

Casado, que ha asistido a un acto de partido organizado en Alhaurín el Grande con simpatizantes, ha recordado que «el PP puede estar satisfecho porque ha hecho su trabajo» y que «este fracaso ha descubierto a un presidente del Gobierno» que no quería «gobernar» y que «ha disfrutado» en funciones.

«Sánchez y el PSOE no son un destino inevitable para España», ha reconocido Casado, que ha recordado que los socialistas llevan «más de 30 años sin mayoría absoluta» y no entiende «cómo pretende con esa arrogancia decir que no le hace falta a nadie» para gobernar.