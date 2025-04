Pablo Casado acusa a Pedro Sánchez de engaño y no apoyará los últimos decretos si no los modifica

El Partido Popular ha dicho basta. «Así, no», ha advertido Pablo Casado , en una rueda de prensa ofrecido en videoconferencia. El líder de la oposición ha acusado a Pedro Sánchez de actuar con una profunda deslealtad y de engañarle, al asegurarle el lunes pasado que no habría cierre total de la actividad . Casado ha advertido de que si no se modifican los decretos aprobados este fin de semana, el PP no dará su apoyo.

« Asi, no. Así, no «, ha repetido Casado. El presidente del PP ha lamentado que Sánchez no está informando a su partido, a pesar de que le están dando los votos a sus medidas en este momento tan complicado por la crisis provocada por el coronavirus .

Casado ha explicado que el lunes pasado, en una conversación con Sánchez, el presidente del Gobierno le aseguró que no habría cierre total de la actividad económica , y le pidió que no relacionara su apoyo a la prórroga del estado de alarma con esa medida tan drástica. Apenas unos días después, el PP se han encontrado con esa decisión, sin haber sido informado ni consultado.

El líder del PP ha asegurado que Sánchez no le ha contado la verdad y está ocultando información a los españoles. En ese sentido, cree que el decreto de cierre de la actividad no esencial debe hacerse hablando con la oposición, las comunidades, los sectores y las fábricas. Caso a caso, para analizarlos uno a uno. Ha exigido que la liquidez llegue a las empresas y a los autonómos, y que se aclare cuanto antes la inseguridad jurídica.

«Lo mínimo es que este Gobierno funcione», ha señalado. «Si quiere que le convalide los decretos , haga las modificaciones que le planteo«, ha señalado Casado.

El presidente del PP ha exigido a Sánchez que comparezca todas las semanas en el Congreso . En ese sentido, ha pedido que el Congreso se mantenga abierto y constituya una comisión de seguimiento del coronavirus transversal.