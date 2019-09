Casado acordará con los barones los «ajustes» en las listas El PP calcula que podría ganar otros 40 escaños, entre Congreso y Senado; Álvarez de Toledo y Suárez Illana se mantienen en los mismos puestos

Seguir Mariano Calleja @Marianocalleja Madrid Actualizado: 23/09/2019 02:18h

Pablo Casado confirmó a los diputados y senadores del PP que cuenta «con todos» para las próximas elecciones generales, pero eso no quiere decir que repitan en los mismos puestos en los que se presentaron el 28 de abril. El presidente de los populares prevé «ajustes», por las bajas que se han producido en los últimos meses, sobre todo en la lista de Madrid, pero tambien porque según los calculos que manejan en Génova esperan ganar otros 40 escaños, entre el Congreso y el Senado, lo que permitirá reincorporar a muchos que se quedaron fuera y hacer algún fichaje. Unas previsiones que cambiarían si el PP lograra su objetivo de llegar a algún acuerdo con Ciudadanos.

Desde las direcciones autonómicas del PP se ha reclamado a Casado que dialogue y escuche a los líderes regionales y provinciales antes de aprobar las listas. En alguna Comunidad, como el País Vasco o Andalucía, sentó muy mal en abril que Génova impusiera algunos nombres, como el de Íñigo Arcauz en Guipúzcoa o el de Juan José Cortés en Huelva. Ahora reclaman que se aproveche la elaboración de las listas para hacer piña con los territorios y para «ensanchar» el partido.

«Si hay que hacer algún ajuste se hará de acuerdo con las organizaciones provinciales y regionales. Tendremos que ir viendo, porque tenemos más tiempo y hay previsión de más escaños. Hay una previsión de unos 20 escaños más en el Congreso y otros tantos en el Senado. Hay 40 nombres que pueden entrar en esa ecuación», explicó Casado a ABC.

Fuentes del PP no descartan que haya movimientos entre el Congreso y el Senado. Algunas fuentes populares apuntan a la posibilidad de que Juan José Cortés, cuya candidatura por Huelva fue muy discutida por el PP andaluz, pase a ser candidato al Senado. Se despejaría así el camino para que regresara Fátima Báñez, muy próxima a Soraya Sáenz de Santamaría, una opción que Casado no descartó en la entrevista que publicó ABC ayer: «Sería estupendo que volviera a la política activa». Su reincorporación sería muy aplaudida por todos los barones y Casado reafirmaría así su voluntad de abrir el partido y de apostar por la integración. En el PP sí descartan que algunos senadores como Fernando Martínez Maillo o Rafael Hernando puedan volver al Congreso.

El presidente del PP es poco amigo de los cambios bruscos, y menos aún de incumplir compromisos. Todo apunta a que el número dos por Madrid seguirá siendo Adolfo Suárez Illana, según fuentes del PP. La candidatura por Madrid ha tenido varias bajas desde abril, como la de Daniel Lacalle (número cuatro), Andrea Levy (seis) o Javier Fernández-Lasquetty (diez). Génova podría aprovechar para hacer algún fichaje de la sociedad civil en esos primeros puestos, y Casado no descarta que pueda reforzar el equipo económico, que dentro del PP lidera Lacalle somo secretario de Economía.

Cayetana Álvarez de Toledo también podría repetir como número uno por Barcelona. Su escaño fue el único que consiguió el PP en Cataluña, y la portavoz del Grupo Popular en el Congreso no cree que el suyo pueda correr peligro ahora, porque en su opinión su partido ha tocado suelo ya en esa circunscripción. Sí se esperan cambios en el País Vasco, donde el PP no logró un solo diputado ni senador en las elecciones de abril. La marcha de Javier Maroto a Segovia deja libre el primer puesto por Álava a la Cámara Baja. El PP vasco ha reclamado que se tenga en cuenta su opinión a la hora de decidir quién ocupará esa baja. Maroto, por cierto, que fue elegido senador por designación autonómica del Parlamento de Castilla y León, no se presentará a las elecciones, ya que su escaño lo tiene ya asegurado.