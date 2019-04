El candidato del PP a la Alcaldía de Librilla (Murcia) renuncia acusado de una presunta compra de votos Se ofreció a pagarle una multa de tráfico a un vecino a cambio de «siete u ocho votos»

Europa Press Librilla (Murcia) Actualizado: 26/04/2019 13:53h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El Partido Popular de la Región de Murcia ha exigido y ha aceptado la renuncia del candidato del partido a la Alcaldía de Librilla en las próximas elecciones municipales del 26 de mayo, Francisco Alcón, acusado de una presunta compra de votos en el municipio.

El PP ha tomado esta decisión después de que la alcaldesa, la independiente María del Mar Hernández, presentara una denuncia ante la Fiscalía contra Alcón por una grabación que revela su presunta compra de votos en el municipio, según ha publicado Onda Cero.

En concreto, en el audio puede escucharse presuntamente al excandidato del PP a la Alcaldía hablar con un vecino y ofrece pagarle una multa de tráfico a cambio de que consiga votos para la formación popular.

«Lo que te estoy diciendo, yo te lo pago pero ya sabes que me tienes que localizar, por lo menos, siete u ocho votos; pero de los que vayan luego a votar y de los que yo sepa que van a meter el voto del PP», se escucha decir presuntamente a Alcón en el audio revelado por Onda Cero.

El vecino contesta que va a «mirárselo», y Alcón le reconoce que no puede hacer más. «La multa va para adelante ya, ¿sabes por qué? Porque tú ya se lo has dicho a todo Dios, a tu cuñada y todo lo demás, porque si te hubieras callado como una tumba, hubiera tenido arreglo», señala el ex candidato.

En este sentido, Alcón indica que la multa «ya no tiene vuelta atrás» y «hay que pagarla» porque «si se enteran de que no la pagas», está «ahí la señora alcaldesa, que va a estar pendiente de si la vas a pagar o no».

«Si el zagal no tiene el dinero, yo se lo hago, pero me tienes que hacer el favor, es lo único que te pido», destaca el ex candidato. El vecino le dice que lo va a «mirar» y que ya le dirá «algo». Alcón le reconoce que «puede ser complicado» por el entorno del multado.

«Escucha, yo no te he dicho nada porque está tu suegra, está tu suegro, está tu cuñada y podemos tener muchos problemas con esta situación», indica Alcón, quien añade que «independientemente» de que pueda pagarle la multa, «lo que hemos hablado antes de la casa de protección social y todo eso puede ir para adelante».

«Pero escucha, por favor, ni tu mujer ni tú, ni Facebook ni nada de nada», le advierte al vecino, a quien le pide «solo» que le consiga «seis o siete votos, pero que seguro que te van a votar». Además, advierte, «tengo que verlos yo».

El PP rechaza este comportamiento «inadmisible»

Tras conocerse el caso, el Partido Popular de la Región de Murcia ha emitido un comunicado en el que rechaza de forma «rotunda» estos comportamientos «inadmisibles y reprobables». «Personas que entienden de esa manera la actividad política no pueden formar parte de una candidatura electoral ni representar nuestras siglas», señalan.

En este sentido, el Partido Popular ha anunciado que ha iniciado el procedimiento para su expulsión inmediata como militante del partido.

El PSOE pide explicaciones

Por su parte, el vicesecretario general y portavoz del PSRM-PSOE, Francisco Lucas, ha exigido explicaciones al presidente del PP y del Gobierno Regional, Fernando López Miras, por esta denuncia presentada ante la Fiscalía.

Lucas ha exigido «total transparencia» en esta cuestión y ha denunciado «la falta de escrúpulos y la sinvergonzonería de algunos miembros del PP a los que les vale todo con tal de arañar votos y conseguir lo que pueden negarle las urnas».

El portavoz socialista ha añadido que «llueve sobre mojado en el Partido Popular, ya que no es la primera vez que presuntamente cometen este tipo de delitos electorales; ya se demostró otro caso en Fortuna, dejando patente una total carencia de ética, respeto al juego democrático y a la dignidad de las personas».

Lucas ha indicado que el PSOE estará muy atento y ha mostrado la esperanza de que la Justicia actúe con celeridad y aclare cuanto antes si se ha producido este episodio de corrupción, «porque de ser cierto, además de explicaciones tendrían que asumir responsabilidades políticas al más alto nivel».