El candidato de Actúa-Vox a la Alcaldía de Palma será el general Fulgencio Coll El PP ha convencido a Mateo Isern, que ya fue primer edil de la capital balear entre 2011 y 2015, para que se presente de nuevo en los comicios de mayo del próximo año

Josep María Aguiló

El presidente de Actúa Baleares, Jorge Campos, ha anunciado este jueves que el candidato de la coalición Actúa-Vox a la Alcaldía de Palma en las elecciones municipales y autonómicas de mayo del próximo año será el general retirado Fulgencio Coll (Palma, 1948), quien ocupó diversos cargos de gran relevancia a lo largo de su carrera militar. Cabe recordar, en ese sentido, que entre 2008 y 2012 fue el jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra. Además, ha recibido los más altos reconocimientos y distinciones, como la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica, la Gran Cruz del Mérito Militar o la Medalla de las Naciones Unidas.

Campos ha recalcado que «la ascensión de Vox en toda España se refuerza en Baleares con el acuerdo de coalición firmado con Actúa Baleares». Asimismo, ha indicado que en la Comunidad dicha coalición va a «mejorar» los resultados autonómicos conseguidos en Andalucía. «En ese éxito va a colaborar el candidato de lujo que hoy presentamos para el ayuntamiento de la capital balear: Fulgencio Coll», ha resaltado. A continuación, Campos ha señalado que el currículum del general es «intachable» y «de reconocido prestigio a nivel nacional e internacional». Además, ha recordado que su abuelo Juan Coll Fuster fue alcalde de la capital balear entre 1945 y 1952.

Por su parte, Fulgencio Coll ha explicado que da el paso a la política por la «grave situación» que vive España. «Creo que debemos movilizarnos y hacer todo lo posible para apoyar a un partido político que defiende con claridad valores que otros han dejado de lado», ha destacado. Asimismo, ha indicado que está afiliado a Actúa Baleares como muestra de «agradecimiento» por lo que viene haciendo desde hace tiempo, «algo tan importante como la defensa de la Constitución, de la democracia y de la libertad».

Para el general, Actúa-Vox no es un partido de «extrema derecha», calificativo usado desde diversos ámbitos para referirse a la formación que lidera Santiago Abascal. «Vox es un partido conservador y liberal que ocupa el espacio político que otros han abandonado», ha dicho, para añadir: «Extremistas son los que apoyan a los que han sido terroristas, a los golpistas y secesionistas o a los que nos quieren llevar con su modelo comunista-bolivariano a Venezuela». Por último, ha desvelado que sólo puso dos condiciones para aceptar ser candidato, en concreto, renunciar al sueldo del consistorio y, si no se obtuviera un buen resultado, cargar con la culpa de no haber conseguido el objetivo deseado.

Los distintos candidatos

Por lo que respecta a los candidatos de los cinco partidos que en estos momentos cuentan con representación en el consistorio palmesano, este jueves se ha confirmado también que el aspirante del PP a la Alcaldía será Mateo Isern, quien ya fue primer edil de la capital balear entre 2011 y 2015. Isern se encontraba en la actualidad retirado de la política, pero el presidente del PP balear, Gabriel Company, ha logrado convencerle para que encabece la lista popular de Palma en los comicios de mayo del próximo año.

Según las encuestas internas de que dispone la formación popular en Baleares, la presencia de Isern como cabeza de lista podría mejorar sensiblemente las actuales expectativas electorales del partido en la capital balear. Cabe recordar que en el presente mandato gobierna en Palma un tripartito conformado por el PSOE, MÉS y Podemos, mientras que en la oposición se encuentran el PP y Cs.

Los integrantes del actual tripartito municipal ya tienen decidido también a sus respectivos candidatos. Así, el del PSOE será José Hila, que fue el alcalde de la ciudad entre 2015 y 2017, y que en la actualidad es el teniente de alcalde de Urbanismo. Por su parte, la formación ecoberanista MÉS se ha decantado por escoger de nuevo al actual alcalde de Palma, Antoni Noguera. En cuanto a Podemos, su candidato municipal será Alberto Jarabo, quien en la actualidad es el portavoz de la formación morada en el Parlamento regional.

De momento, sólo falta por determinar si el candidato de Cs al Ayuntamiento de Palma será finalmente su actual portavoz en la corporación municipal, Josep Lluís Bauzá.