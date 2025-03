Calvo admite que existe un «plan B» para desescalar sin estado de alarma

La nueva comisión para la reconstrucción social y económica vivió ayer su puesta de largo al inaugurar la fase de comparecencias con la vicepresidenta primera, Carmen Calvo . La sesión debía enfocarse a las propuestas para superar la crisis actual lo más rápido posible, pero la dirigente socialista acabó admitiendo lo que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, viene negando sistemáticamente: que existe un plan B para desescalar sin utilizar el estado de alarma.

Calvo no especificó los detalles y, de hecho, la explicación que dio fue un tanto complicada, pero fue muy clara al subraya que La Moncloa tiene una «alternativa» diseñada consistente en ordenar «la legislación vigente que a la luz del decreto de alarma se ha generado en las órdenes ministeriales con un paraguas de decreto-ley». Esta fórmula jurídica deja fuera el estado de alarma ya que éste tiene que promulgarse mediante real-decreto.

Este plan B incluiría las «mínimas» restricciones posibles para ordenar «la reacción y la respuesta sanitaria hasta el final de la desescalada en los territorios con más problemas», explicó la vicepresidenta, aludiendo a la Comunidad de Madrid, Barcelona y provincias de Castilla y León, los territorios más rezagados que llegaron a la fase 1 esta semana.

Los constitucionalistas consultados advertían ayer que, a falta de más datos, este plan B del Ejecutivo se queda «cojo» puesto que el decreto-ley no tiene capacidad para limitar libertades fundamentales como las de reunión o libre circulación. Apuntan a que también tendrá que hacer uso de leyes orgánicas.

La actual prórroga del estado de alarma caduca el próximo 7 de junio. Precisamente Calvo señaló en la comisión que se tendrá que revisar la legislación ordinaria y reformarla para tener «instrumentos de respuesta» a rebrotes fuera del estado de alarma.

¿Sexta prórroga?

Ésta, no obstante, no es la primera opción que maneja el Gobierno sino la alternativa en el caso de que no logre aunar una mayoría suficiente para aprobar una sexta y última prórroga.

«El Gobierno en este momento se plantea una última prórroga del estado de alarma que nos permita cubrir la desescalada, cubrir la última fase de las cuatro establecidas con arreglo a los criterios de los expertos», dijo, «si hay una mayoría suficiente para hacerlo». Una última extensión que llegaría hasta «los últimos días de junio».

En esta primera comparecencia no ha flotado un gran ambiente de consenso. No ha habido bronca pero los grupos de la oposición han oscilado entre las críticas al Gobierno y el escepticismo a que la comisión logre un gran acuerdo para la reconstrucción.

La portavoz del PP en este órgano, Ana Pastor, ha cargado contra el reciente acuerdo entre PSOE y Bildu para derogar la reforma laboral y ha expresado sus dudas respecto a que el Gobierno ya tenga pactadas las conclusiones de la comisión con sus socios.