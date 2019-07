¡A las barricadas!

Seguir Juan Fernández-Miranda @juanfmiranda Madrid Actualizado: 26/07/2019 02:48h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Dos aplausos fueron especialmente simbólicos en la última sesión del Pleno de Investidura. El primero, nada más empezar, cuando Sánchez subió al atril y el grupo socialista y el Gobierno en pleno se levantaron como no lo habían hecho en toda la semana. Fue un aplauso largo, prefabricado, una especie de homenaje mortuorio, pero no sólo eso: tenía un significado bélico, iniciático, como el de un ejército que se prepara para la batalla. El siglo XX sigue aquí, y las izquierdas -como diría un politólogo de la tele- no maridan bien.

La guerra ha comenzado, y Pablo Iglesias empezó ayer a sentir el inmenso poder destructor de la maquinaria socialista. Sánchez, primero, y Lastra, después, fueron despiadados, incluso crueles,

Juan Fernández-Miranda Redactor jefe