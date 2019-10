Noche de tensión en directo: Desalojan la plaza de Callao de Madrid tras enfrentamientos entre Policía y radicales

Actualizar

21.18Aunque hace casi dos horas que la manifestación contra la «represión policial» se ha desconvocado, en el extremo más alto de Via Laietana permanecen centenares de manifestantes que claman por no irse de allí hasta que la policía se marche. En el otro extremo de Via Laietana, tocando a la ronda Litoral, se han concentrado una cincuentena de manifestantes en sentido opuesto y con la intención de arropar a la Policía Nacional. Con todo, a diferencia de otras noches, la situación este sábado es mucho más calmada. Informa Anna Cabeza.

21.15Un grupo de independentistas ha increpado esta tarde al portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, a quien han llamado «botifler», un apodo despectivo que describe a los españolistas y le han pedido que se marche a Madrid cuando asistía en Barcelona a una protesta para pedir la puesta en libertad de los condenados por el procés. Según se ve en varios videos que el propio diputado ha difundido en su cuenta de Twitter, los manifestantes le reciben con silbidos en la concentración convocada en Arc de Triomf, frente a la sede del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

21.12Una barricada en Madrid. Dos personas han sido detenidas en la calle Arenal.

21.08En Madrid: Normalidad en Sol. Las zonas más afectadas son Preciados, Callao y Gran Vía. Informa Carlota Barcala.

21.07En Barcelona: Aunque hace casi dos horas que la manifestación contra la “represión policial” se ha desconvocado, en el extremo más alto de Via Laietana permanecen centenares de manifestantes que claman por no irse de allí hasta que la policía se marche. En el otro extremo de Via Laietana, tocando a la ronda Litoral, se han concentrado una cincuentena de manifestantes en sentido opuesto y con la intención de arropar a la Policía Nacional. Con todo, a diferencia de otras noches, la situación este sábado es mucho más calmada.

20.54La Policía Nacional ha desalojado la plaza de Callao. Las personas atrapadas en el interior de los comercios han comenzado a evacuar hacia la puerta de Alcalá. Los comercis están cerrados y el suelo está lleno de cristales rotos. Informa Carlota Barcala.

20.48El agente de la Poicía Nacional que ayer quedó en estado grave tras recibir el impacto de un objeto contundente en la cabeza está en estado muy grave, tal como ha informado TVE.

20.44En Madrid, se han registrado enfrentamientos entre la Policía Nacional y algunos manifestantes.

La gente parece que está cortando la Gran Vía de Madrid https://t.co/3tOaVaM2fj — FREE THEM ALL (@MorrixAlk) October 19, 2019

20.27En la plaza de Callao, en Madrid, un grupo de encapuchados antisistema ha lanzado objetos contra agentes antidisturbios de la Policía Nacional. Las puertas de el Corte Inglés y FNAC han sido cerradas hace unos 20 minutos para evitar el peligro y decenas de personas han quedado dentro. Informa Carlota Barcala.

#ENVIVO | Nuevas protestas contra la sentencia del Procés

20.13Sobre las 18.30 horas un grupo de activistas, convocados por los CDR de L’Ampolla, han cortado la autopista AP-7 en ambos sentidos a su paso por L’Ampolla (Tarragona). Una hora después, otro grupo de manifestantes han bloqueado, también en ambos sentidos la N-340 en el mismo municipio.

20.12El que ha pedido a los que estaban en forma de «muro» que se retiren es José Rodríguez, diputado autonómico de ERC, que ha sido totalmente desautorizado por los asistentes.

20.10Pese a que los CDR y Arran ya han desconvocado la concentración de plaza Urquinaona, los asistentes no abandonan el lugar. Varios manifestantes les piden que se vayan para evitar incidentes. La mayoría les responde con un «ni un paso atrás». Ante la negativa, varios de los asistentes tratan de formar un cordón de seguridad entre la masa y la Policía. Informa Alex Gubern.

20.01Miquel Buch Consejero de Interio de la Generalitat acaba de anunciar en rueda de prensa que la manifestación ha congregado a unas 6.000 personas en varios espacios, según datos provisionales. El balance de heridos asciende a

19.58Los CDR también han desconvocando la manifestación pero han animado a la gente a seguir en la calle hasta que se vaya la policía para exigir «que se marchen las fuerzas de ocupación».

19.54Manifestantes se concentran frente al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC). Foto: Reuters

19.50Los grupos violentos que actuaron ayer por la noche en Barcelona causaron serios daños en las instalaciones de metro y autobús cuya reparación ha sido evaluada en 214.000 euros. Según Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) el balance de daños asciende de 24 trenes con pintadas, 35 marquesinas de autobús atacadas y la entrada al metro de Urquinaona destrozada. La relación de autobuses afectados son doce, diez de ellos con pintadas y cristales y retrovisores dañados, y otro ha aparecido con las ruedas pinchadas.

19.48Continúa la concentración en la plaza Urquinaona. A diferencia de los días anteriores, hoy la jornada transcurre con total tranquilidad. Los manifestantes alzan esteladas, gritan y se sientan en el suelo.

19.36Toni Castejón, responsable del sindicato mayoritario de los Mossos, la «Federació de Professionals de la Seguretat Pública» (FEPOL), acaba de decir en TVE que la policía autonómica no tiene medios suficientes para hacer frente a situaciones como las ocurridas ayer.

19.24El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha enviado una carta este sábado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la que rechaza que le dé «lecciones» contra la violencia. En un texto que Torra reproduce vía Twitter, el presidente del Govern le reprocha no haber contestado su llamada telefónica de este mismo sábado. «Usted se niega a hablar con el representante de los catalanes y, aún peor, se niega a establecer ningún tipo de diálogo», dice. Además Torra ha reafirmado su disposición a dialogar sobre «el legítimo derecho de Cataluña al ejercicio de su derecho a la autodeterminación»

19.17Arran da por finalizada la manifestación a través de Twitter.

La manifestació arriba a Arc de Triomf i es desconvoca. S'emplaça a assistir demà a l'acte antirepressiu de @Detingudes23S a #Sabadell.

18.58La cabecera de la manifestación de los CDR se dirige hacia el TSJC por el paseo Lluís Companys. Informa Daniel Tercero.

18.48La concentración transcurre de forma pacífica, ante una fuerte presencia policial. Una gran parte de los manifestantes han empezado a marchar por la Ronda Sant Pere en dirección a Arc de Triomf.

18.39Esta era la situación en la plaza de Urquinaona hace solo unos minutos. Foto: Efe.

18.37Decenas de activistas del colectivo pacifista «En pie de paz» se interponen entre el cordón de la Policía Nacional en la Vía Layetana a la altura de la plaza Urquinaona y los autodenominados Comitès de Defensa de la República (CDR) para intentar evitar que haya enfrentamientos. Algunos de los integrantes de esta plataforma han acudido a la plaza con chalecos blancos y otros han intervenido para sacar del lugar a un manifestante que ha intentado zarandear una furgoneta policial en la zona.

18.31Mientras tanto, Nadia Calviño, ministra de Economía, ha dicho en Washington que el impacto económico por lo sucedido en Cataluña se limita a «las zonas afectadas».

La ministra de Economía en Washington, dice que el impacto económico de lo que sucede en Cataluña se limita solo a "las zonas afectadas".

18.30Los Mossos d'Esquadra han publicado el último balance que dejan los cinco días de protestas: un total de 283 agentes de todos los cuerpos policiales heridos, 660 barricadas levantadas en Barcelona y 264 vehículos policiales dañados.

18.26Agentes antidisturbios de la Policía Nacional han dispersado con golpes de porra a una parte de los concentrados que habían decidido sentarse en la plaza y que impedían el trasiego de furgones policiales.

18.19

#ENVIVO | Nuevas protestas contra la sentencia del Procés

18.17

18.11El helicóptero policial ya sobrevuela el centro de Barcelona. Miles de personas se concentran en plaza Urquinaona en dirección vía Layetana (calle en la que está la Jefatura Superior de la Policía Nacional en Cataluña), al grito de «in, inde, independencia», «somos gente de paz» y «fuera las fuerzas de ocupación». La seguridad, en este lugar, hoy es conjunta de Policía Nacional y Mossos d’Esquadra. Informa Daniel Tercero.

18.04Comienza una nueva jornada de manifestaciones en Barcelona. Los Mossos d'Esquadra han establecido controles en los acceso a Urquinaona y en la misma plaza, registrando las mochilas de los que se encuentran en este espacio a la búsqueda de objetos potencialmente peligrosos. Por seguridad, los accesos a la parada de metro de Urquinaona se han cerrado. Mientras tanto, miles de personas participan en San Sebastián en la marcha contra la sentencia del «procés», a la que se han adherido dirigentes y cargos públicos del PNV, EH Bildu y Podemos.

17.54Los medios internacionales se hacen eco de los sucesos ocurridos en Barcelona. Los vecinos trataban hoy de volver a la normalidad, tal como ha recogido la agencia AFP.

VIDEO: Clean-up begins on the streets of #Barcelona after a night of clashes which saw radical separatists hurling rocks and fireworks at police who responded with tear gas and rubber bullets. Separatists are calling for renewed protests this evening. #CataloniaProtest

17.43Los «sanitarios per la república» que atienden a los manifestantes y radicales durante las protestas han anunciado una oleada de reclutamiento de voluntarios. También están tratando de obtener un local para gestionar su «logística» y guardar los uniformes que, afirman, «no pueden custodiar de forma particular». Informa Miquel Vera.

17.37A las 18 horas está convocada una manifestación en plaza Urquinaona en contra de la «represión policial». Convocada por Arran (juventudes de la CUP) a la misa se han adherido los CDR. De igual forma, la Assemblea Nacional Catalana ha reclamado que se sigan con las movilizaciones, citando de manera expresa la convocatoria de esta tarde. La manifestación se realiza en la zona cero de los incidentes de ayer. Informa Alex Gubern.

17.29Estado en el que están algunas de las calles de Barcelona después de los graves disturbios de anoche. Fotos: Reuters.

17.23La solidaridad ciudadana con la labor de la Policía Nacional en estos días difíciles se ha hecho evidente este sábado también en Palma de Mallorca. Así, una ciudadana anónima ha depositado un ramo de flores en el control de entrada de la Jefatura Superior de Policía de Baleares, ubicada en la capital isleña, en reconocimiento a la labor de los agentes, informa Josep Maria Aguiló. Lo cuenta José María Aguiló.

17.17El líder del PP, Pablo Casado, ha exigido este sábado al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, que ponga «orden ya» en Cataluña y que «rompa con Torra y Junqueras y los que jalean la violencia» si quiere contar con al apoyo de su partido para actuar unidos ante el conflicto catalán, ha informado Efe.

17.02El líder del grupo municipal Barcelona pel Canvi y ex primer ministro francés, Manuel Valls, ha reconocido este sábado el trabajo realizado ayer por la Policía Nacional y los Mossos en los disturbios y ha reclamado «ley y orden» para Barcelona, ha informado Efe. Valls ha hecho estas declaraciones frente a la Jefatura Superior de Policía de Barcelona, en la Via Laietana, donde ayer grupos independentistas se concentraron desde primera hora de la tarde, alzaron barricadas y lanzaron piedras contra los agentes, que respondieron en diversas ocasiones con cargas. Uno de los agentes está ingresado en la UCI después de recibir el impacto de un objeto contudnente lanzado por los manifestantes. «El movimiento independentista debe decir basta, porque no habrá independencia, no habrá referéndum de determinación ni amnistías y Cataluña debe aceptar ser una gran región, una gran comunidad autónoma con su autonomía pero que es parte de España», ha afirmado Manuel Valls.

16.59Esta mañana un grupo de ciudadanos se ha acercado a la Jefatura Superior de Policía para darles ánimos y agradecerles su tarea. Les han llevado flores y presentes como bombones y algún jamón. (Foto: ABC).

16.46El Consell per la República, que preside Carles Puigdemont desde Bélgica, pide a los catalanes (una hora y media antes de la convocatoria de los CDR), que sigan persistentes y movilizándose. Lejos de denunciar la violencia de los grupos independentistas en los últimos días, el Consell, en un comunicado, exige que se vayan de Cataluña la Policía Nacional y la Guardia Civil, una «amnistía» para los condenados por el Tribunal Supremo y que la Generalitat convoque un referéndum de autodeterminación para «convalidar” el 1-O». Informa Daniel Tercero.

16.22Tal y como hemos venido contando, el Gobierno exige a Torra «condenar rotundamente la violencia» antes de reunirse con la Generalitat. Lea aquí la crónica.

16.10La vicepresidenta del Gobierno y ministra de Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad en funciones, Carmen Calvo, ha afirmado en Santander que el PSOE es «la única garantía de que Cataluña estará siempre en España y de que este país será una democracia constitucional», y «el único partido capaz» de defender el futuro de España y su unidad. «Somos la garantía de este país», remarca la dirigente socialista.

15.57También José Luis Ábalos, ministro de Fomento y secretario de organización del PSOE, ha afirmado este sábado en Lugo, en un acto de precampaña, que «hoy por hoy lo de Cataluña es un problema de orden público». «Hay una situación de quiebra institucional en el gobierno de Cataluña, con un gobierno reventado, donde el presidente no manda, alienta unas movilizaciones y se sorprende, muy a última hora, de que hay reacciones violentas».

15.55La ANC, Asamblea Nacional Catalana, también se suma a la manifestación de los CDR para esta tarde a las 18.00 horas, informa Daniel Tercero.

15.53Al respecto de Vox, su líder Santiago Abascal, ha anunciado este sábado en Burgos que la formación exigirá a Pedro Sánchez responsabilidades políticas y judiciales, en concreto penales si fuera preciso, por la situación que atraviesa Cataluña estos días. Además, ha afirmado que «no pueden celebrarse elecciones» en esta situación. «Las elecciones son lo de menos, aunque haya que retrasarlas, porque lo urgente es restaurar el orden la libertad y la ley en Cataluña».

15.50Este domingo también se expresará acerca de la situación de Cataluña el eurodiputado y miembro del Comité de Campaña de Vox, Jorge Buxadé, que hablará para la prensa a partir de las 12.00 del mediodía sobre la sentencia del Tribunal Supremo a los políticos independentistas, así como de la situación en Cataluña durante los últimos días y de las nuevas medidas que VOX propone al respecto.

15.48Por su parte, Ciudadanos ha anunciado que desplegará un gran corazón tribandera en la plaza San Jaime de Barcelona este domingo, en una concentración convocada por el líder del partido naranja, Albert Rivera.

15.45La portavoz del PP en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, ha pedido este sábado que «pierdan toda esperanza los golpistas y la ganen los demócratas» tras cinco días de disturbios en Cataluña. En palabras de la dirigente, «si los golpistas proclaman la independencia terminarán como sus amigos: en la cárcel o prófugos de la justicia».

15.43Por su lado, UPyD ha exigido la dimisión de Grande-Marlaska al frente del Ministerio del Interior. Cristiano Brown, líder de la formación magenta, ha asegurado este sábado que Marlaska «no es digno de seguir en el cargo» debido a la gestión que está haciendo del operativo policial desplegado en Cataluña.

15.41Aquí, el vídeo del momento en el que varias decenas de personas se congregaron en las proximidades de la Jefatura Superior de Policía de Barcelona para apoyar a los agentes de Policía Nacional. Lea aquí la crónica.

15.38Varias decenas de personas se han concentrado en los alrededores de la Jefatura Superior de Policía de Barcelona en apoyo de los agentes de la Policía Nacional. Este lugar fue escenario de los más violentos disturbios ocurridos anoche, que dejaron varios agentes de policía heridos, uno de ellos grave. Varias personas han entregado flores a los agentes y han entonado cánticos en favor de la labor policial, como «¡Viva la Policía Nacional!» o «¡No estáis solos!».

15.35Por su parte, en ese aspecto, Gabriel Rufián (ERC) hace un llamamiento para ir a la manifestación de esta tarde para crear una «barrera humana de la sociedad civil» entre los que usan la «porra» y las «barricadas», opina el dirigente. Lo cuenta desde Barcelona Daniel Tercero.

15.34Demòcrates, grupo político integrado en ERC y con varios diputados en el Parlamento de Cataluña, se adhiere a la convocatoria de esta tarde de Arran y los CDR a las 18.00 horas en plaza Urquinaona. Toni Castellà, portavoz de Demòcrates: «¡La gran movilización ciudadana ya no es una reacción a la sentencia, es una acción por la independencia!». Informa Daniel Tercero.

15.28«Para que el diálogo sea efectivo, tal y como le ha dicho el líder del PSC Miquel Iceta, el señor Torra debería reconocer a la otra parte de catalanes, que no son independentistas, y que le están reclamando reconstruir la convivencia dañada por el independentismo. Convivencia, últimamente, aún más dañada por el independentismo violento. Finalmente, el Gobierno de España reitera que el problema de Cataluña no es la independencia, que no se producirá, porque no es legal, ni la quiere la mayoria de catalanes, sino la convivencia. Su propuesta de referéndum no la quiere ni la mayoría de catalanes ni, al parecer, la mayoría de su propio Govern. Lo primero para restaurarla es condenar la violencia, algo que no ha hecho el señor Torra», explican desde el Gobierno de Pedro Sánchez, como cuenta Víctor Ruiz de Almirón.

15.25Desde la institución defienden que «el Gobierno de España siempre ha estado a favor de dialogar dentro de la ley. Primero ley y luego diálogo», defienden, cuenta Víctor Ruiz de Almirón.

15.22En relación con la llamada del president Torra al presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, la respuesta que le da el Gobierno es que «el señor Torra debe condenar rotundamente la violencia, cuestión que no ha hecho hasta el momento, así como reconocer el trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y Mossos, y solidarizarse con los policías heridos», informa Víctor Ruiz de Almirón.

15.20¡Última hora! Quim Torra acaba de llamar a Pedro Sánchez y el presidente no se ha puesto al teléfono al no comprender que el presidente de la Generalitat no haya condenado lo sucedido en Cataluña.

14.55Grande Marlaska: «No estamos desbordados». El ministro vuelve a exigir a Torra que condene la violencia y de apoyo a las fuerzas policiales en su comparecencia en Barcelona. Lea pinchando aquí la crónica de Álex Guvern.

14.40Habla Lorena Roldán, líder de Ciudadanos en Cataluña: «Los radicales separatistas han convertido Cataluña en territorio comanche», afirma al respecto de la que considera una «batalla campal» que ha afectado a la región en estos días. Además, Roldán pide a Sánchez que cese a Torra al frente del Govern. «Es un peligro público y no puede seguir», asegura.

14.33Grave en la UCI un policía gallego al que hundieron el casco en los disturbios en Barcelona. Los compañeros denuncian que llegó a perder el conocimiento y que la herida le provocó una hemorragia considerable y el herido es el más grave entre todos los agentes lesionados en las manifestaciones. Informa Patricia Abet.

14.27En su comparecencia ante los medios, Marlaska ha incidido en varias ocasiones en que las fuerzas de seguridad del Estado están actuando con «proporcionalidad ante la violencia» y la situación perpetrada en Cataluña. Además, el ministro de Interior ha condenado que Torra no haya lamentado públicamente los incidentes en la Comunidad y ha pedido «solidaridad» con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.

14.25Marlaska: «El independentismo violento está detrás de todos estos actos. Se habla de la desinformación, pero no es desinformación ver las heridas graves de los policías, aunque también lamentamos las lesiones sufridas por los manifestantes»

14.20En Lérida, Batet pide a Torra que de «un paso atrás» o «al lado» tras los altercados en Barcelona. La presidenta del Congreso y cabeza de lista del PSC por Barcelona, Meritxell Batet, ha pedido hoy al presidente de la Generalitat, Quim Torra, que haga «un paso atrás o un paso al lado» si es «incapaz» de condenar la violencia sin «matices» y apoyar a los Mossos y cuerpos de emergencias. Batet ha hecho estas declaraciones en Lérida, en la presentación de Montse Mínguez como la candidatura socialista en la ciudad, informa Esther Armora.

14.17Marlaska: «Las grandes democracias, como España, tenemos que dar respuesta ante esta violencia para garantizar la seguridad de los ciudadanos. La respuesta es proporcional con respecto a lo que está pasando y se hará lo que sea necesario para recuperar la estabilidad y seguridad. Los Mossos, la Policía Naciona y la Guardia Civil está actuando de manera proporcional para mantener el orden público»

14.13Grande-Marlaska exige a Torra que condene a los manifestantes: «Todas las fuerzas de seguridad reconocen la violencia durante las manifestaciones. Llevamos más de 300 detenidos desde el lunes y 9 de ellos han ingresado en prisión provisional»

14.12Comparece Fernando Grande-Marlaska. «Las cifras son elocuentes. Hay proporcionalidad. No vamos a tolerar las agresiones a miembros de los Mossos, Policía Nacional y Guardia Civil. No podemos permanecer impasibles ante eso. A las fuerzas de seguridad del Estado ya les reconoce la sociedad, pero tenemos que reconocerlos también desde las instituciones», dice el ministro.

14.06El sindicato de Mossos d'Esquadra SAP-FEPOL ha dicho este sábado que los proyectiles viscoaelásticos (foam) que usa el cuerpo son "insuficientes e inútiles" para disolver a las masas y ha exigido dotar a los efectivos de orden público "del máximo material de protección y herramientas adecuadas de dispersión". En un comunicado, el sindicato ha instado al Parlament de Cataluña a revisar el modelo de orden público del cuerpo, que cambió tras la prohibición de las pelotas de goma por parte de la cámara catalana el año 2013. Informa Àlex Gubern.

14.03La nueva batalla campal que se vivió este viernes por la noche por el centro de Barcelona ardieron otros 300 contenedores, usados por las barricadas de los manifestantes. Suponen un nuevo coste para la ciudad de 375.000 euros, que en total, desde los primeros incidentes del lunes lleva ya 1.000 contenedores quemados y más de 2 millones de euros por los daños acumulados. Lea esta información aquí.

13.56Ante la previsión de más disturbios con motivo de la manifestación convocada esta tarde por Arran y CDR, la Guardia Urbana de Barcelona pide a los comercios de la zona que cesen su actividad.

13.55El candidato de Más País a la Presidencia del Gobierno, Íñigo Errejón, ha pedido este sábado a Quim Torra que dé "un paso atrás" por "no estar a la altura de ser el presidente de todos los catalanes" con "la terrible situación que estamos viviendo estos días" en esa comunidad. Antes de intervenir en un mitin en Murcia, ha dicho a los medios de comunicación que "nos estamos jugando la posibilidad del futuro y la convivencia entre los catalanes y el resto de España por las siguientes generaciones, por lo que tenemos que ser particularmente prudentes y cautelosos".

13.54Los autodenominados Comités de Defensa de la República (CDR) han subrayado este sábado su apuesta por la desobediencia civil que consideran hoy "más imprescindible que nunca" y exigen al Govern de Quim Torra que desobedezca la sentencia del Tribunal Supremo por el caso del procés. "Exigimos a Quim Torra y al resto del ejecutivo catalán que esté a la altura de la ciudadanía y la dimisión del conseller Miquel Buch. Y si no lo quiere hacer, el Govern debe dimitir", piden los CDR.

13.21La Generalitat exige al Gobierno que los antidisturbios del Cuerpo Nacional de Policía actúen con "proporcionalidad" y siguiendo los criterios que fijó el Parlament. Entre estos, la no utilización de pelotas de goma, que los Mossos sustituyeron por proyectiles de "foam", goma rígida. Informa Álex Gubern.

13.07Sindicatos policiales han exigido este sábado al ministro del Interior en funciones, Fernando Grande-Marlaska, que traslade más efectivos a Cataluña y que permita a los agentes desplegados el uso de todos los medios antidisturbios, incluido su tanque de agua, para hacer frente a los graves altercados. En sendos comunicados tanto el Sindicato Unificado de Policía (SUP) como la Unión Federal de Policía (UFP) se muestran muy críticos con la gestión de la situación que está haciendo Interior y la Dirección General del cuerpo porque que están dejando "abandonados a su suerte" a miles de policías.

13.01El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha urgido este sábado al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, a fijar un día y una hora" para dialogar y acordar sobre la situación de Cataluña.

13.00El coordinador federal de Izquierda Unida, Alberto Garzón, ha pedido este sábado la dimisión del presidente de la Generalitat, Quim Torra, a quien acusa de mantenerse "fuera de las propuestas de soluciones" a la situación en Cataluña.

12.59Resumen de la intervención de Torra y Aragonès: la culpa de lo que pasa es de la sentencia y la Policía Nacional. Ni una palabra a la quema de las ciudades ni a la intervención de los Mossos, que está siendo exactamente la misma que la de la Policía Nacional.

12.49Torra insta a «seguir trabajando por una causa imparable»: «Llegaremos tan lejos como el pueblo de Cataluña quiera llegar», ha asegurado.

12.47Empieza la comparecencia de Quim Torra, Pere Aragonès y los alcaldes catalanes, con la intervención del vicepresidente recordando la injusticia de la sentencia y cuestionando brevemente la actuación policial. Quim Torra arranca su discurso exigiendo una negociación.

12.29Reabierta la frontera de La Jonquera tras el cierre de ayer.

12.28Como consecuencia de los incidentes de estos días permanecen hospitalizadas en los hospitales de Barcelona 19 personas, seis de ellas graves y otro muy grave. Siete de los heridos, cinco graves (tres por lesiones oculares), están ingresados en el Hospital de Sant Pau, donde también hay un herido menos grave y otro leve. En el Hospital Sagrado Corazón hay tres hospitalizados más, uno de ellos en estado grave. Los dos heridos restantes se encuentran en el Hospital Vall d'Hebron, uno de ellos muy grave. Datos actualizados facilitados por la consejería de Salud. Informa Esther Armora.

12.28Balance de desperfectos tras la última noche de disturbios en Tarragona, facilitado esta mañana por el Ayuntamiento. Un total de 35 contenedores calcinados y malmetidos, sobre todo en el centro, la zona de la estación de trenes y el barrio de Campclar, además de papeleras quemadas y bancos y señales de tráfico arrancadas. También quedó quemado un vehículo. Este sábado por la mañana, operarios municipales están rellenando de manera provisional con hormigón los socavones que quedaron en la calle para evitar caídas de los transeúntes. Informa Anna Cabeza.

Grande-Marlaska visita en Barcelona a los policías heridos ayer. El equipo médico explica la situación de cuatro de ellos que permanecen ingresados en un centro en el que se atendió a 17 agentes. El ministro agradece al personal sanitario su extraordinario esfuerzo y atención.

12.19"Ayer a muchos se nos saltaban las lágrimas viendo lo que ocurría en Cataluña", lamenta Albert Rivera a su llegada a la manifestación de Jusapol en Madrid, a la que acude junto a Joan Mesquida y Miguel Gutiérrez para "rendir homenaje" a Policía Nacional, Guardia Civil y Mossos d'Esquadra. "¿Qué teme Sánchez para actuar contra Torra? ¿Es que se lo dice Iceta?", se pregunta el presidente de Ciudadanos, que insiste en que debe aplicarse ya el artículo 155 de la Constitución. El líder de Cs reprocha al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que se traslade hoy por primera vez a Cataluña para "recoger los escombros". Informa Juan Casillas.

18.18La alcaldesa de capital catalana, Ada Colau, ha hecho este sábado una llamada a la calma: "Esto no puede seguir así, Barcelona no se merece esto". Colau ha comparecido ante los medios tras los graves disturbios ocurridos esta semana donde la ciudad ha sido escenario de numerosos actos de guerrilla urbana y ha sufrido incontables destrozos en su mobiliario urbano y el asfalto de sus calles, protagonizados por grupos violentos, en el marco de las protestas por la sentencia del procés.

11.13El presidente de la Generalitat, Quim Torra, comparecerá en un rato junto a la alcaldesa Ada Colau y los alcaldes de las otras tres capitales catalanas en las que en las últimas noches se han producido graves disturbios. Informa Anna Cabeza.

10.47Las clapas en las aceras son por los adoquines que levantaron los vándalos para usar como proyectiles... Informa Àlex Gubern.

10.36Los CDR han convocado de nuevo una concentración para esta tarde a partir de las 18 horas en plaza Urquinaona, muy cerca de la Jefatura de la Policía Nacional en Via Laietana, “contra la represión y en solidaridad con todas las personas represaliadas”. “Tenemos memoria, tenemos dignidad y sobre todo tenemos la convicción que frente a vuestra represión no haremos ni un paso atrás”.

10.18La AP7 en su paso por La Junquera (Gerona) se mantiene ahora mismo cortado en dirección sur por una protesta independentista. Los CDR piden que acuda más gente para prolongar el bloqueo. Informa Àlex Gubern.

10.11En los puertos de Cataluña tampoco se han producido incidencias y han funcionado con normalidad durante toda la noche, desde que se incorporó la estiba a las 20.00 horas del pasado viernes.

10.11En cuanto al transporte ferroviario, durante toda la noche y desde la apertura del servicio, que se ha restablecido a las 05.00 horas en la parada de Paseo de Gracia, no se ha producido ninguna incidencia, por lo que los trenes están circulando este sábado con total normalidad.

