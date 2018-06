Arenas asegura que «jamás» conoció la caja b y que Lapuerta le dijo que los donativos al PP eran «legales» El ex secretario general del PP explica en el Congreso que no tiene «ni pasado ni presente» en materia de financiación y de economía en su partido

El ex secretario general del PP Javier Arenas ha asegurado este miércoles en el Congreso de los Diputados que «jamás» conoció la caja b del PP, ya que nunca tuvo, ha relatado, responsabilidades económicas o financieras en el partido. El senador y actual vicesecretario general para Política Autonómica de los populares ha acudido a la Cámara Baja para comparecer en la comisión de investigación sobre la presunta financiación ilegal del PP, comisión a la que también está llamado a comparecer este miércoles el presidente del Senado Pío García-Escudero.

«En materia de financiación no tengo ni pasado ni presente porque nunca he tenido ninguna responsabilidad económica», ha explicado Arenas ante las preguntas del portavoz socialista en la comisión, Artemi Rallo, que ha rechazado la afirmación del senador y ha mostrado una carta de Álvaro Pérez «El Bigotes» dirigida a Arenas cuando era secretario general de los populares. El senador ha asegurado no tener conocimiento de la misiva y ha insistido que entre sus atribuciones como dirigente del PP no estaba la de atender los asuntos económicos.

«La gente de mi Secretaría tenía una instruccion directísima: en cuanto llegaba algo económico lo derivaban inmendiatamente a los servicios económicos del partido. Ni autoricé gasto, ni firmé jamás un talón ni tenía nada que ver en los gastos e ingresos del PP. Si el PP tenía caja b jamás la conocí», ha insistido.

Arenas sí que ha admitido que cobraba un complemento salarial en concepto de «gastos de representación», y ha explicado que siempre lo obtuvo «mediante transferencia bancaria». «Jamás he recibido un euro de ninguna actividad económica que no sea fruto de mi trabajo personal, nunca he tenido un negocio, no me he lucrado de la política, y todo lo que he recibido lo he declarado a Hacienda», ha reiterado.

También se ha detenido el es secretario general del PP en su relación con el extesorero de los populares Álvaro Lapuerta, del que aseguró que le explicó que el partido recibía «donaciones anónimas legales». «Yo al único tesorero que conocí es a Álvaro Lapuerta. Era una persona mayor que nosotros y repetada, y me dijo que este partido se nutre de subvenciones públicas, de cuotas de militantes y de cargos públicos, y de donativos anónimos legales y jamás a cambio de una contraprestación».