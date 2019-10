Antonio Salvá será el cabeza de lista de Vox en Baleares el 10-N El padre de Diego Salvá, guardia civil asesinado por ETA junto con Carlos Sáenz de Tejada en 2009, sustituye a la hasta ahora diputada Malena Contestí

El cabeza de lista de Vox por Baleares al Congreso en las elecciones generales del próximo 10 de noviembre será, casi con absoluta seguridad, Antonio Salvá, padre del guardia civil Diego Salvá, asesinado junto con Carlos Sáenz de Tejada, con una bomba lapa, por la banda terrorista ETA el 30 de julio de 2009 en la localidad mallorquina de Palmanova. La noticia ha sido avanzada este martes por el diario «Última Hora» y confirmada por ABC.

En los comicios del pasado 28 de abril, la lista de Vox en Baleares estuvo encabezada por la hasta ahora diputada Malena Contestí, quien ayer anunció que se daba de baja del partido. Por su parte, hace medio año Salvá había formado parte de la candidatura de Vox al Senado por Mallorca, si bien no logró entonces el acta de senador.

Como se ha indicado, Contestí dio a conocer ayer, a través de un duro comunicado, su renuncia a liderar «ninguna de las listas de Vox de cara a las elecciones del próximo 10 de noviembre», así como también «el fin» de su militancia en el partido que preside Santiago Abascal. «Vox no es un partido político. Vox es un "movimiento" extremista y antisistema, y con ello me ha traicionado», lamentaba Contestí en dicho comunicado.

En respuesta a esas críticas, el portavoz de Vox en el Parlamento regional y líder del partido en Baleares, Jorge Campos, ha lamentado este martes la actitud de Contestí. «Está muy claro, se entera de que no va a repetir en listas y ahí tenemos la reacción, desde luego poco elegante, pero vamos, nada más que decir», ha recalcado, a preguntas de los periodistas. Campos no piensa que la renuncia de Contestí vaya a dañar o perjudicar la imagen del partido. «No, no, para nada, y menos después de presentar la candidatura que vamos a presentar, que va a ser yo creo muy del agrado de muchísimos ciudadanos», ha avanzado, si bien esta mañana no ha desvelado ningún nombre.

La decisión de que Salvá sea finalmente el cabeza de lista de Vox por Baleares el 10-N se habría tomado, por tanto, con anterioridad a que Contestí hiciera ahora pública su marcha del partido.