Efectivos policiales durante los graves disturbios de anoche en el centro de Barcelona - Efe

Últimas noticias Cataluña hoy Los antidisturbios reciben órdenes de no usar pelotas de goma ni botes de humo para no agravar la crisis Los mandos de la Policía Nacional quieren eliminar cualquier riesgo de que el uso de material prohibido en Cataluña a los Mossos provoque una desgracia. Los Mossos alaban la ayuda de sus compañeros del CNP y dicen que «este no es un problema de orden público. Es una rebelión contra el Estado»