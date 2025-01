Algunas cosas han quedado claras tras el cónclave europeo. Otras, obscuras o todavía sin definir. Lo claro es que viene mucho dinero (¡bienvenido sea!), aunque menos del que al principio se supuso y peor repartido de lo que se prometían los optimistas : la mitad son préstamos, que habrá que devolver, y la otra mitad transferencias.

Considerando, si no se equivoca el Gobernador del Banco de España , que necesitaremos durante los próximos años un 90 por ciento más de financiación , es obvio que no quedará más remedio que apretarse el cinturón .

Vayamos a lo obscuro. ¿Podrá el Gobierno, pese a todo, administrar el dinero gratis como le venga en gana, o tendrá que destinarlo a fines concretos que no es dueño de fijar discrecionalmente? Perfilando más la pregunta: ¿es verosímil que, en el muy corto plazo , los fondos se dediquen al gasto social, o, como muchos prefieren decir, a la compra del voto?

Ya se verá. La incertidumbre no impide, sin embargo, ejercer el sentido común, en grueso y sin meterse en filigranas. En Europa se han adoptado medidas excepcionales porque la Unión no puede permitirse un reventón súbito de España e Italia. A la vez, los países llamados «frugales» (¿quién habrá puesto en circulación semejante adjetivo?) se hallan expuestos al descontento creciente de sus respectivos electorados. Estos recelan del sur, y lo harán manifiesto cuando les toque ir a las urnas.

Y está, de añadidura, el caso alemán. En teoría, Merkel nos ha apoyado. No creo, sin embargo, que lo haya hecho sin hablar en paralelo, y a cencerros tapados , con Holanda y compañía. Para empezar, Merkel está sosteniendo un pulso serio con el Tribunal Constitucional alemán, el cual ha denunciado la compra de deuda por el Banco Central Europeo. En segundo lugar, el ciudadano alemán no piensa, a la postre, de modo distinto que el holandés o el austriaco.

Pensiones e impuestos

De todo lo anterior cabe colegir que Merkel ha jugado, simultáneamente, a poli malo y poli bueno. Si tal fuera el caso, nos encontraríamos con que las ayudas van a estar seriamente condicionadas, lo que significa que no se cumplirán los programas sociales que Pablo Iglesias ha declarado irrenunciables. Y también, ¡ay!, que habrá que reducir el gasto, lo que se traduciría en medidas no especialmente gratas al votante. Hablo de los ingresos de los funcionarios, de las pensiones y de los impuestos, partidas fundamentales para quienes depositan la papeleta en la urna.

¿Logrará el Gobierno cuadrar el círculo, esto es, seguir haciendo todos los días lo contrario de lo que ha prometido? ¿Seguirá Podemos aceptando una situación que cada vez le resulta más incómoda? Por desgracia, no existe una contestación a estas preguntas, ni para el observador externo ni, lo que es más grave, para el propio Gobierno.

En rigor, el Gobierno no está en grado de gobernar. No lo está, porque los aliados con que cuenta no son los que necesita para trazar un plan viable a medio o largo plazo . Esto es de clavo pasado, y no lo remedian los aplausos teatrales con que los diputados socialistas homenajearon a su jefe el otro día en el Congreso.

Lo fijo es que se irá tirando como se pueda, mientras se alborotan progresivamente las aguas en el espacio artificialmente estrecho a que Sánchez se ha confinado tras levantar un muro entre su partido y el centro derecha.

El último, por cierto, continúa con la brújula descompuesta . Las inercias imperantes, es cierto, operarán casi inevitablemente en su favor. Pero tampoco sabemos lo que esto significa. No solo porque la división interpartidaria obstruye que el crecimiento en votos se exprese linealmente como un crecimiento en escaños. Está el hecho más profundo de que las ideas brillan por su ausencia. Al dividir el país en dos, Sánchez ha generado dos ineptitudes: la suya y la de la oposición.