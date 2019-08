Ábalos denuncia la «hostilidad» que sufre el Gobierno y alaba las campañas electorales «que procuran bienes» El ministro denuncia el «todos contra todos» del pleno de ayer y denuncia un ambiente de «insulto y bloqueo»

Cada vez quedan menos dudas. La sensación de distanciamiento creciente entre PSOE y Unidas Podemos va en aumento. El pleno del Congreso de los Diputados celebrado ayer solo sirvió para aumentar la confianza entre los socios.

Hoy, el secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha vuelto a insistir en el acuerdo programático como única fórmula para un acuerdo. Pero el hombre fuerte del PSOE en el Gobierno ha evidenciado el malestar del Ejecutivo tras la investidura fallida. Una situación de «insulto, bloqueo y hostilidad permanente».

El relato de cara a una eventual nueva cita con las urnas está claro. Y ese escenario parece cada vez es más factible. Hoy Ábalos ha abierto claramente la puerta al destacar su gusto por las campañas electorales: «Yo quiero campaña electoral, claro que sí. Porque en definitiva las campañas buscan la confianza de las personas, que se consigue con hechos».

Fuentes de su equipo insisten en que no es una apuesta por las campañas sino una reflexión general sobre lo positivo de las campañas en general.

Ábalos ha denunciado el tono bronco del debate de ayer como un «todos contra todos», aunque ha evitado hacer un ataque expreso a Unidas Podemos. Aunque en el PSOE siguen insistiendo de forma oficial en que el objetivo es evitar elecciones, en privado nadie oculta que esto es una posibilidad cada vez más real.

Por si acaso, el relato va tomando forma: «Es mejor hacer campaña electoral procurando bienes y no generando males. Bienvenida esa campaña electoral que solo procura bienes, la que no me gusta es aquella que produce frustración y descontento, división y problemas para convivir».