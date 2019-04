El 39% de los diputados de Unidos Podemos mantuvo la tarjeta de taxi del Congreso El Consejo Ciudadano de la formación consideró en 2016 que los parlamentarios morados debían renunciar a ella

Un total de 26 diputados del grupo Unidos Podemos solicitaron al Congreso de los Diputados la tarjeta cargada con 3.000 euros para el abono de los desplazamientos en taxi en el ámbito de la Comunidad de Madrid durante la actual legislatura.

Esta cifra procede del Portal de Transparencia de la Cámara Baja y sitúa en el 39 por ciento los parlamentarios de este grupo que se han acogido al privilegio. Fuentes de la formación morada explican que 22 miembros del grupo parlamentario se enmarcan en IU, En Marea y En Comù-Podem y que, por tanto, no están obligados a seguir los mismos códigos de conducta que los diputados de Podemos.

Aún así, habría cuatro diputados de la formación morada que han hecho caso omiso del Consejo Ciudadano Estatal que en 2016 estableció que sus parlamentarios debían renunciar a este beneficio. Podemos afirmaba entonces «su empeño de construir unas instituciones cercanas a las condiciones de vida de la ciudadanía, y que no sirvan para la consolidación de privilegios». No en vano, uno de los ejes de la campaña de Podemos en las generales de 2015 fue la definición de la clase política como una «casta» beneficiaria de privilegios entre los que se encontraban la citada tarjeta.

Sin embargo, la llegada del grupo a la Cámara Baja ha ido matizando este discurso. «No es operativo que los miembros de las comisiones que tengan que mantener reuniones de representación fuera del Congreso tengan que desplazarse en transporte público porque los tiempos de los traslados se multiplican», admite un diputado.

Lo mismo ha terminado por suceder con la cafetería del Congreso, criticada en el año 2015 por el secretario general del partido, Pablo Iglesias, por sus bajos precios y hoy lugar de «break» asiduo del grupo. «Permite ahorrar mucho tiempo al no tener que salir fuera a comer», señala otro diputado morado que, no obstante, reconoce que aumenta la distancia con la sociedad. «Al final llegas aquí y esto es como un búnker, tienes de todo y no necesitas salir en todo el día para nada», señala. «Eso también te aísla y es peligroso», advierte, reconociendo hacer uso de todos los servicios.