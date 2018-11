Elecciones en Andalucía 2018 El Partido Popular de Jaén pide a Susana Díaz que deje de dar «besos de Judas» a la provincia El candidato Francisco Palacios reprocha a la presidenta la discriminación del territorio y las promesas incumplidas

El candidato al Parlamento de Andalucía por el Partido Popular de Jaén Francisco Palacios ha exigido a la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, que «se deje de tanta foto y tantos besos de Judas y se enfrente a la realidad jiennense». Así lo ha manifestado tras la nueva visita de la dirigente socialista a la provincia de Jaén en en el marco de la campaña electoral.

En este sentido ha lamentado que «sea la tercera vez que viene a la provincia y no haya sido capaz de pedir ni una sola vez perdón a los jiennenses por haber destruido esta provincia, por haber maltratado a los jiennenses, por haber guardado en un cajón tantas promesas incumplidas a esta tierra, por tantos cursos de formación para desempleados que se negaron porque compañeros suyos se llevaron presuntamente el dinero».

También le ha reprochado no haber cumplido las promesas adquiridas con los linarenses tras el cierre de la factoría de automóviles Santana, «ciudad que, por cierto, aún no se ha dignado a pisar, y por utilizar esta gran comunidad como segundo plato porque no consiguió apoderarse de Ferraz».

Para Palacios, resulta «inaudito» que Susana Díaz visite Jaén «con la cabeza alta» cuando debería entrar «pidiendo perdón» por haberse acordado únicamente de la provincia de Jaén «para destruirla». Así, el dirigente popular ha manifestado que la presidenta «ha sido una máquina de destruir empleo, de destrozar el campo jiennense, de acabar con la ilusión de los jóvenes de tener un futuro en su tierra».

Díaz «no ha traído nada bueno a esta provincia» y por eso «elecciones tras elecciones hemos visto como nerviosos han tenido que movilizar todo un aparato a base de amenazas exigiendo el voto a cambio de seguir haciendo favores». «Eso es el socialismo en esta tierra y ya es hora de que un nuevo gobierno, un gobierno del PP, limpio, sin deberle nada a nadie, tome las riendas y haga prosperar a esta provincia·.

Palacios ha lamentado la «soberbia» de Susana Díaz y de los socialistas, quienes «parecen no creer en la democracia». Lo único que quieren, ha dicho, es «bloquear que el resto de formaciones podamos dar un paso al frente por Andalucía para ellos poder seguir haciendo y deshaciendo a su antojo en la Junta». Pero, ha continuado, «ya está bien del poder inquisidor de los socialistas», por lo que ha invitado a los jiennenses a votar a la formación popular el próximo 2 de diciembre.

El candidato del PP también ha criticado al presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, a quien ha responsabilizado de «haber mantenido al PSOE andaluz, un partido con 26 años sentado en el banquillo, al frente de la Junta de Andalucía, permitiendo que la señora Díaz siguiera riéndose de los ciudadanos». Por esta razón, Palacios ha expuesto que la formación naranja no tiene «ninguna credibilidad cuando habla de cambio». En este sentido, ha aclarado que el único partido que puede desbancar al PSOE es el PP, «el único partido que no ha pactado con el PSOE».