ELECCIONES MUNICIPALES SEVILLA 2019 «Lo único que me da miedo es no ser un buen alcalde» Beltrán Pérez se define como un político de inspiración liberal y conservadora y asegura que no imposta ningún perfil centrista para ganar votos «como hacen otros»

Beltrán Pérez (Sevilla, 1974) llegó al Ayuntamiento en 2003 con menos de 30 años y lleva dieciséis trabajando en el Consistorio. Fue fue uno de los concejales más jóvenes de la historia y ahora es el más veterano, el único que ha aguantado dos mandatos de Monteseirín, uno de Zoido y otro de Espadas. Sabe que el domingo 26 de mayo se la juega y que será, casi con toda seguridad, su primera y última oportunidad para alcanzar el sueño para el que lleva preparándose desde hace mucho tiempo: ser alcalde de Sevilla.

Si tuviera que convencernos de que le votáramos, ¿a qué bar nos llevaría?

A Trifón mismo.

¿En qué barrio de Sevilla le gustaría vivir?

Nací en Heliópolis con aires béticos. Viví en Bermejales pero me marcó mucho Triana, que es un barrio desbordante que te deja huella. Mi hija es trianera.

Allí suele ganar el PP.

Sí, casi siempre. Es un barrio que admiro y al que no me importaría volver a vivir.

Se ha puesto delante de una becerra y eso ya es la prueba de una persona valiente. ¿Cuál es el peor toro de la ciudad, el que le da más miedo?

El miedo no lo determina la capacidad o no de ponerse delante de una becerra. Sevilla tiene una realidad muy diversa y hay que entender bien la profundidad de la ciudad para atreverse a ser su alcalde. Yo me atrevo a serlo y si algo puedo darme miedo es no ser un buen alcalde, si los sevillanos me eligen. Ser un buen alcalde no es una opción para mí, sino una obligación.

Es usted de la generación de Lolo Silva, Susana Díaz y Alfonso Gómez de Celis, los cuatro concejales más jóvenes de PSOE, IU y PP de la historia municipal. Todos tuvieron caídas, resurrecciones y recaídas. ¿Cree que le irá a usted mejor que a ellos?

Yo me identifico mucho con otra persona de mi generación que no ha citado y que se llama Juanma Moreno. Compartimos la misma visión de la realidad y espero compartir también su éxito y el del Gobierno andaluz que ha bajado los impuestos y está mejorando la sanidad y la educación. Y quiero que Sevilla comparta ese éxito que está cuajando en Andalucía.

Espadas confiesa que va a misa, algo que no es habitual que diga públicamente un dirigente del PSOE. En el PP ir a misa no es algo llamativo pero usted ha casado a parejas gais y ha participado en las cabalgatas, a diferencia de muchos de sus compañeros de partido.

Yo soy un político de inspiración liberal y conservadora. Una cosa es lo que yo quiera para la sociedad y otra cosa es que yo tenga que decir a nadie cómo debe vivir. El liberalismo respeta todas las formas de vivir. He estado en manfiestaciones en defensa del derecho a la vida, voy a misa y a todas las celebraciones en la Catedral. No tengo que impostar ningún pefil para ganar el voto de nadie, pero sí digo que el PP debe mantener un amplio espectro social donde mucha gente se sienta representada. Cuando estás en el gobierno, debes ser capaz de ir allí donde te llamen sin que eso quiera decir que estés apoyando expresa o personalmente esa causa, sino porque estás representando a tu ciudad. Si ve en mí un perfil centrista capaz de atraer votos de distintos ámbitos, puede ser que sea así, pero no soy como otros que están intentando hacer valer esa posición para ganar votos. Yo es que soy así.

