Elecciones municipales 2019 El PP propone soterrar todos los contenedores del Centro y Triana Apostará por un plan exhaustivo de limpieza para mejorar la situación de cada barrio

ABC Sevilla Actualizado: 16/05/2019 20:08h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El candidato del PP a la Alcaldía y portavoz del grupo Popular, Beltrán Pérez, se ha reunido en la tarde de hoy con vecinos y comerciantes de Triana que le han trasladado los problemas de limpieza que vienen padeciendo. El aspirante del PP ha recordado que «en nuestro modelo de ciudad planteamos un nuevo modelo de limpieza, cuyos objetivos son, por un lado, mejorar la calidad de la limpieza viaria y, por otro, mejorar el sistema de recogida de residuos». Por ello, «planteamos un Lipasam de Barrios, una limpieza de proximidad al vecino con presencia permanente de Lipasam en los distritos».

«El alcalde del PSOE está en su mundo paralelo que no coincide con la realidad que denuncian y sufren los vecinos diariamente. Mi realidad es plantear soluciones a los problemas reales que tienen los vecinos día a día», ha señalado, tras recordar que su compromiso como regidor será «estar cerca y próximo a los vecinos, no dejar de pisar la calle porque quiero que éstas estén limpias». «Mi compromiso es con Sevilla, con todos y cada uno de los barrios, seré el alcalde de la limpieza, no voy a estar en una realidad paralela, como la del alcalde del PSOE y sus delegados que dicen que todo está bien, mientras la realidad de los barrios y lo que denuncian los vecinos es que la ciudad está sucia», ha destacado.

Igualmente se ha comprometido a llevar a cabo una mejora del sistema de recogida de residuos con un plan de soterramiento de contenedores. Así, propone instalar este tipo de dispositivos en zonas históricas y singulares como Triana, Arenal, Arjona, Calle Feria, San Román, San Marcos, Plaza de San Lorenzo, Plaza del Cronista, entorno del Parlamento y San Bernardo, así como plazas de abastos. Serán un total de treinta puntos soterrados, cada uno de ellos con tres buzones en cada emplazamiento.

Según ha comentado, se emplearía el Sistema Easy (más recomendable por los técnicos y el que se viene usando en la ciudad) y supondría una inversión total de más de tres millones de euros. Beltrán Pérez ha concluido que «queremos convertir a los distritos en el principal coordinador de los trabajos de limpieza en el barrio, creando un sistema de comunicación y de acción con los equipos de limpieza de barrio que permita desarrollar un servicio de proximidad. Que haya un flujo bidireccional, vecinos y limpieza, de gestión de incidencias». Además, ha detallado el candidato y portavoz del Grupo Popular que «la frecuencia de las actuaciones de limpieza se reforzarían. Así, se realizarían barridos manuales, tres veces por semana, barridos con sopladoras, cuatro veces por semana, es decir, se duplicarían estos servicios. Y, se realizarían, tres baldeos mixtos al mes, se triplicarían».